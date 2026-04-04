阿富汗東部發生5.9級地震　首都房屋倒塌釀8死1傷

阿富汗東部興都庫什地區（Hindu Kush）發生強烈地震。據阿富汗國家災害管理局證實，受震波影響，首都喀布爾（Kabul）一棟房屋發生坍塌，不幸造成8人死亡、1人受傷，傷者為一名兒童。

震源深達177公里 鄰國印度巴基斯坦同感震動

根據德國地球科學研究中心（GFZ）觀測，是次地震震級為5.9級，震源深度達177公里。由於震力強勁，除阿富汗全境有震感外，連鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）及印度首都新德里（New Delhi）的目擊者均表示感受到強烈晃動。

網上影片可見，大批民眾在夜間，於災場合力挖掘，希望尋獲生還者。

網上影片可見，大批民眾在夜間，於災場合力挖掘，希望尋獲生還者。X@sirajnoorani

網上影片可見，大批民眾在夜間，於災場合力挖掘，希望尋獲生還者。X@sirajnoorani

地形崎嶇災害頻發 阿富汗年均560人死於地震

阿富汗地質構造複雜，橫貫東西的興都庫什山脈將國土劃分為北部平原、中部山區及南部高原。這種崎嶇不平的地形令該國極易受到各類自然災害侵襲。在眾多災害中，地震對當地的威脅最為致命，據統計，阿富汗平均每年約有560人死於地震災害。