「阿提米絲2號」載人繞月升空　機客萬呎高空驚喜捕捉「上帝視角」

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）任務於當地時間周三（4月1日）傍晚成功升空，展開為期10天的繞月飛行，挑戰人類時隔超過半世紀後再度重返月球軌道。有趣的是，有幸運乘客在搭乘民航機途中，恰巧目睹太空船破雲而出的震撼瞬間，相關片段在網絡瘋傳，吸引逾200萬人次瀏覽。

客機乘客意外捕捉升空瞬間 機長傳特意改航道「送禮」

載有4名太空人的「阿提米絲2號」於周三傍晚6時35分由佛羅里達州甘迺迪太空中心，經「太空發射系統」（SLS）火箭推送升空。這是自1972年12月「阿波羅17號」以來，人類首次踏上飛越近地軌道的征途。

據英媒《bbc》和《衞報》等報道，隨着太空船升空，網上隨即流傳多段「上帝視角」影片。有網友分享指，當時所搭乘的航班正飛經佛州附近，竟幸運地從機艙窗口拍到「阿提米絲2號」噴出火焰、直衝雲霄的奇景。畫面中，太空船彷彿近在咫尺，與平時NASA的地面直播相比，觀感更為震撼，令網民驚嘆「比直播還棒」。

面對網民質疑「空域為何沒關閉」及「會否相撞」，有專業人士解釋，民航機航線其實位於管制空域之外，雙方距離至少20至30公里，只是鏡頭放大效果令畫面顯得極近。更有乘客分享稱，當時機長特意調整航線並向乘客廣播，確保機上每位乘客都能親眼見證這場人類壯舉。

特朗普政府取消多元化標籤 專注月表基建開發

值得關注的是，隨著特朗普重返白宮，NASA 的發展方向亦出現微調。據英媒報道，NASA 網站已撤下過往關於任務成員「多元化」（DEI）的相關宣傳字眼，以符合白宮最新的行政命令。此外，NASA 目前將戰略重心轉向建設月球表面基礎設施，原定的「月球門戶」（Lunar Gateway）空間站計劃則暫被擱置。

目前「阿提米絲2號」已順利進入預定軌道，預計在完成繞月飛行後，於10天後降落太平洋。