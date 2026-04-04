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復活節變「搶掠節」 英國青少年快閃騷亂潮蔓延 馬莎促政府嚴打

即時國際
更新時間：11:09 2026-04-04 HKT
發佈時間：08:23 2026-04-04 HKT

英國治安問題進一步惡化，針對零售業的「快閃式」掠奪及暴力行為愈發猖獗。著名零售商馬莎百貨（Marks and Spencer）近日公開對外發聲，形容商店遭遇的犯罪活動正變得「更猖狂、更有組織且更具攻擊性」。倫敦南部克拉珀姆（Clapham）過去一週連續發生青少年集結衝擊商舖事件，數十名黑衣年輕人透過 TikTok 及 Snapchat 策劃行動，馬莎百貨亦成為受害者之一。

社交平台煽動「快閃」掠奪　百警出動應對混亂

據《天空新聞》報道，大批青少年利用復活節假期，在社交媒體響應號召，於克拉珀姆一帶集結混亂。片段顯示，涉事青少年衝入店內高聲尖叫、互相推撞，並惡意將貨架上的食物推倒在地，甚至掠走店內貨品，多間商舖被嚇怕，被迫提早關門避禍。

警方其後派遣約 100 名警員到場執法，期間爆發激烈衝突，導致 4 名警員及 1 名市民受傷。當局雖然發出驅散令並賦予警員額外權力，但混亂情況於 3 月 31 日再度上演。外界擔憂這股「快閃集結」風潮正蔓延至伯明翰等其他城市。

馬莎CEO聯繫內政大臣　批倫敦執法不力

馬莎百貨行政總裁馬欽（Stuart Machin）已正式聯繫內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）及倫敦市長簡世德（Sadiq Khan），要求政府正視零售犯罪。馬莎零售總監基夫（Thinus Keeve）透露，公司過去一年已投入「數千萬英鎊」加強保安，但強調僅靠企業自保遠遠不足。

基夫直言，業內普遍不相信倫敦犯罪率有下降趨勢，更批評政府若不將有效執法列為首要任務，企業將無能為力。自新冠疫情以來，針對零售員工的肢體衝突及言語侮辱個案急增，嚴重威脅前線人員安全。

保守黨倡人臉識別緝兇　簡世德斥有人藉機炒作

面對嚴峻治安形勢，在野保守黨影子內政大臣范翹思（Victoria Atkins）建議當局加強警力部署，進一步採取截停搜查（Stop and Search），並利用實時人臉識別技術大規模拘捕涉案者。

然而，倫敦市長簡世德則有不同看法。他雖然承認全球對倫敦存在「不安全」的觀感，但批評有人乘機炒作，散播虛假宣傳以符合政治利益，呼籲公眾應對假訊息保持警覺。隨着集結影片在網絡瘋傳，英國各界正嚴防「模仿效應」導致全國治安陷入失控。

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