伊朗局勢｜傳美軍再折損一戰機！A-10攻擊機遭炮火伏擊墜毀

美伊開戰滿月，波斯灣空域爆發激烈空戰。繼美軍一架 F-15E「打擊鷹」戰機周五（3日）在伊朗境內被擊落墜毀後，美媒引述美國官員證實，另一架前往支援的 A-10「雷霆二式」攻擊機亦不幸遇襲，最終在科威特境內墜毀。德黑蘭當局則懸紅 100 億伊朗土曼（約 47 萬港元），利誘民眾生擒下落不明的美軍機師。

A-10支援搜索遇襲 迫降科威特機師彈射逃生獲救

美國《紐約時報》及全國廣播公司（NBC）引述軍方消息指，該架 A-10 攻擊機當時正為失事的 F-15E 執行搜救掩護任務，提供近距離空中支援。期間，A-10 遭到伊朗防空系統攔截及火網攻擊，機身受損後勉強飛入科威特領空。

消息指，該機唯一一名機師最終被迫彈射逃生，並已成功獲救，戰機則墜毀。A-10戰機與F-15E戰機的墜毀時相近。

與此同時，其後兩架參與搜救的 UH-60「黑鷹」直升機亦遭到伊朗襲擊，造成部分士兵受輕傷。

伊朗開價$47萬懸紅 尋找失蹤機師下落

目前外界最關注的是失事 F-15E 兩名機師的下落。美軍表示已尋獲其中一人並送院救治，但另一人仍去向不明。伊朗官方顯然不願放過這枚「外交籌碼」，半官方通訊社 ISNA 報道，伊朗西南部科吉盧耶-博韋艾哈邁德省省長已發布正式命令：「任何能交出該名美國機師的人，將獲得 100 億伊朗土曼（折合約 47 萬港元）的重賞。」

F-15E 與 A-10 雙雙折損 美軍空權面臨嚴峻考驗

有報道指，今次連環損兵折將，暴露出美軍在伊朗防空網絡前的挑戰。A-10 攻擊機主要設計用於對地打擊及支援裝甲部隊，防護力強；而雙座位的 F-15E 則兼顧空優及對地攻擊，是次失事令美軍在伊朗境內的偵察及打擊能力或會受挫。