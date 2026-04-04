伊朗局勢｜特朗普兒子吃戰爭紅利 投資無人機公司搶波斯灣盟國大單

美國、以色列對伊朗的戰爭打了超過1個月，雙方僵持不下，伊朗反擊目標不僅限於美方，波斯灣盟國也被波及。激戰之際，特朗普兩個兒子支持的無人機製造商，正試圖爭取波斯灣盟國的訂單。

美聯社3日報道，位於佛州的保華斯（Powerus）公司上個月宣布，與特朗普的次子埃里克及長子小特朗普達成合作協議。其銷售行動可能從特朗普發動的戰爭中獲利，但保華斯否認存在任何利益衝突。

保華斯共同創辦人維利科維奇（Brett Velicovich）說，該公司正在好幾個波斯灣國家進行無人機展示等銷售推廣，好讓對方看看，防禦性無人機攔截機能如何幫它們抵禦伊朗攻擊。

「目前我們的團隊正在中東各地為攔截系統進行許多展示，」他並強調，「我們擁有很不可思議的技術，能拯救生命。」不過，他拒絕透露這些國家的名稱，或提供更多細節。

特朗普的兒子與保華斯的協議或許能讓他們獲得可觀的股權，他們的父親、總統特朗普身為三軍總司令，2月28日與以色列聯手攻打伊朗，而這正是這些波斯灣國家現在需要保護的原因。

曾任小布殊政府時期白宮政風首席律師的潘特（Richard Painter）說：「這些國家承受龐大壓力，不得不向總統的兒子買東西，好讓總統按照他們的意願行事。這將是史上第一個透過戰爭——一場未經國會同意的戰爭——而從中牟取暴利的總統家族。」

這項最新的特朗普事業瞄準五角大廈撥出的11億美元（約86.2億港元），用以建立美國武裝無人機製造基地，以填補特朗普政府禁止從中國進口這類產品所留下的空白。