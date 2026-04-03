伊朗局勢｜美軍首證實戰機遭伊軍擊落 大規模救援行動暫尋回一機師、一失聯

美伊衝突發生一個月以來，美軍首度確認有戰機於伊朗敵陣領空墜毀。一名美國官員向路透社證實，美軍一架戰機於周五（3日）在伊朗南部被擊落，目前美方正採取緊急搜救行動（CSAR），全力營救機上兩名飛行員。據美聯社報道，其中一名機師已獲救，另一人仍搜尋中。

戰機疑為F-15E「打擊鷹」 伊朗發布殘骸照

伊朗革命衛隊最初聲稱擊落的是美軍「F-35」，但據《華盛頓郵報》及《衛報》報道，涉事戰機相信是隸屬美國空軍第494中隊的F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）。伊朗官方媒體隨即發布了多張據稱是戰機殘骸的照片，畫面顯示有垂尾部分及零散部件。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗一日內擊落兩美國戰機 特朗普：不影響停火談判︱持續更新

伊朗革命衛隊相關的社交帳號更上傳一張在沙漠中的彈射座椅照片，專家初步研判型號與F-15E配備的 ACES II 彈射系統吻合，暗示至少有一名飛行員可能已成功彈射生還。

搜救直升機現身伊朗領空 德黑蘭懸賞捉拿飛行員

目前美軍已啟動代號為「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的戰時應急機制。有流出的片段顯示，美軍 C-130 運輸機及 HH-60 鋪路鷹（Pavehawk）搜救直升機正在伊朗境內低飛。

針對美軍的搜救行動，伊朗方面反應強硬，包括：

-官方懸賞： 伊朗國家電視台宣讀聲明，呼籲當地民眾協助搜捕「敵軍飛行員」，並承諾將給予重賞；

-部隊截擊： 伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指，伊朗軍方已出動直升機攔截美軍搜救隊，雙方一度交火，美軍直升機被迫暫時撤退。

是次戰機墜毀事件對美國總統特朗普構成重大政治壓力。他在本周的全國講話中曾堅稱對伊行動「接近完成」，但此次首度證實有人駕駛戰機在伊朗境內被擊落，令外界質疑撤軍時間表是否過於樂觀。

截至目前，五角大樓及美國中央司令部（CENTCOM）尚未對此發表正式官方聲明，僅由官員以匿名方式確認搜救進行中。目前美方正與時間賽跑，力爭在伊朗守軍之前尋獲生還隊員。

伊朗革命衛隊早前亦曾聲稱擊落一架美軍「F-35」，但當時美軍矢口否認有戰機被擊落。