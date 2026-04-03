澀谷十字路口有人潑液點火 50餘歲男子事後到警署自首

日本東京澀谷十字路口發生火災，當地晚上9時許，有人將液體灑在路面上，然後點火。一名50多歲男子隨後向警察局自首，目前東京警視廳正在調查此事。

東京警視廳接到110緊急報警電話，表示有人在澀谷區道玄坂的十字路口，從膠樽倒出液體，然後用打火機點燃。火勢蔓約1平方米的區域，警察趕到現場用滅火器將火勢撲滅，無人員傷亡報告。

澀谷十字路口男子潑液點火後逃逸。 X@Physical_milkaq

澀谷十字路口男子潑液點火後逃逸。 X@Physical_milkaq

澀谷十字路口男子潑液點火後逃逸。 X@Physical_milkaq

澀谷十字路口男子潑液點火後逃逸。 X@Physical_milkaq

犯人點火後逃離現場，東京警視廳調查之際，一名50多歲男子到警局自首，稱「我剛剛放火燒了十字路口，所以就來了這裡」。

日本放送協會（NHK）記者於當地晚上9時半抵達現場，十字路口附近瀰漫着燒焦的氣味，現場散落疑似滅火劑的白色粉末狀物質。消防員正在用掃帚和簸箕清理。

雖然是周五晚上，人潮密集，但現場有警員指揮交通，並未發生重大混亂。

一位在現場的男子說：「一切都發生在瞬間。」

一名大學三年級男學生，事發時正在十字路口，他說：「紅燈亮起的瞬間，火就燒起來了。感覺他們好像立刻就點火了⋯⋯我經常經過這裡，但還是很驚訝，因為我以前從來沒見過路邊冒火。」

澀谷十字路口長期有監控攝影機拍攝，畫面顯示事發時，男子衝出馬路中心就用液體畫出一條大曲線，然後點火，但地上的液體似乎只有部分着火。路上車來車往，並無特別停下。

一名網民在靠近火頭位置的車上拍攝，火舌目測約半架車那麼高，司機還拍下疑犯的身影，他頭戴白帽、背上黑色大背包，身穿灰棕色間條長袖上衣及藍色褲子，離開火頭經過幾架車跑向人群逃逸。