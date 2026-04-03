Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈里告《每日郵報》侵犯私隱 與記者調情對話庭上曝光「度過壞壞的周末」

即時國際
更新時間：21:26 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:26 2026-04-03 HKT

英國哈里王子（Prince Harry）與多位名人控告《每日郵報》出版商「聯合報業集團」（Associated  Newspapers Limited，簡稱ANL）非法蒐集個人私隱，案件持續在英國高等法院審理。最新證據顯示，哈里曾透過facebook私訊前《星期日郵報》女記者格里菲斯（Charlotte Griffiths），兩人對話出現「甜心」「親親」「看電影抱在一起」等露骨內容，疑似關係不單純。

根據3月31日提出的訊息紀錄，格里菲斯作證，表示哈里與她在2011至2012年間透過facebook密切互動。她說當年是哈里主動向她發送好友邀請，還提供私人手機號碼，雙方就此搭上線。

格里菲斯。 X / Charlotte Griffiths
格里菲斯。 X / Charlotte Griffiths

她在訊息中以「頑皮先生」「H炸彈」稱呼哈里，還回憶兩人曾一起「度過壞壞的周末」，寫道：「我們難道不能每個周末都到鄉下壞壞嗎？」還多次以「親親」、吻吻吻（Xxx）作結，用詞相當曖昧。

「周末壞壞」大量打情罵俏

哈里被指曾使用「Mr Mischief」帳號與對方聯繫，當年他回覆訊息時，語氣同樣親密，稱呼格里菲斯是「甜心」「Griff」，寫下：「好想念我們看電影依偎在一起的時光」。還說：「真希望我當時也在那裏⋯⋯尤其是現在妳也在那裏！妳到底有沒有在工作啊？！」像是在打情罵俏。

對話中也提到派對、夜生活，像是連續多日喝酒「到第3天還在宿醉」，以及滑雪、雪地馬球等上流社交活動。顯示雙方私交遠超一般王室成員與記者關係。

哈里為《每日郵報》侵犯私隱案到法庭應訊。 路透社
哈里為《每日郵報》侵犯私隱案到法庭應訊。 路透社

另外，根據《每日電訊報》報導，通聯紀錄顯示，哈里和女記者曾在凌晨2時50分通話，隔天早上仍有3則簡訊往來，互動時間點引發關注。

格里菲斯另在證詞中指出，2012年6月，她曾與哈里及友人、電影製片人亞瑟蘭登（Arthur Landon）在倫敦公寓參加深夜派對，當晚由哈里主導聚會，由於音樂太大聲，需透過電話和簡訊協調。當晚適逢已故英國女王伊利沙伯二世官方生日閱兵儀式（Trooping the Colour）前夕，哈里玩樂整晚後，隔天仍需出席公開活動。

哈里為《每日郵報》侵犯私隱案應訊後離開法庭。 路透社
哈里為《每日郵報》侵犯私隱案應訊後離開法庭。 路透社

ANL律師在庭上質疑哈里早就知道對方身分，並指雙方互動頻繁，顯然不只是短暫接觸。律師引用這些簡訊，辯稱曝光的王子資訊，可能是來自他自己的社交圈，而非非法監視。

律師：社交令私隱外露而非監視

哈里在今年1月出庭時強調，自己只在一次朋友的周末活動中見過格里菲斯，他當時以為格里菲斯是他的朋友，並聲稱在發現她是記者後便斷絕了聯繫。他並否認使用「Mr Mischief」帳號，稱不記得相關細節。

此案由哈里與英國歌手Elton John等7名公眾人物共同提起，指控ANL長年涉及電話駭客、非法監聽和蒐證等行為。審理歷時11周，目前已進入裁決階段，法官尼克林（Matthew Nicklin）表示，仍需時間作出判決。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
18小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT