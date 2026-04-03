哈里告《每日郵報》侵犯私隱 與記者調情對話庭上曝光「度過壞壞的周末」

英國哈里王子（Prince Harry）與多位名人控告《每日郵報》出版商「聯合報業集團」（Associated Newspapers Limited，簡稱ANL）非法蒐集個人私隱，案件持續在英國高等法院審理。最新證據顯示，哈里曾透過facebook私訊前《星期日郵報》女記者格里菲斯（Charlotte Griffiths），兩人對話出現「甜心」「親親」「看電影抱在一起」等露骨內容，疑似關係不單純。

根據3月31日提出的訊息紀錄，格里菲斯作證，表示哈里與她在2011至2012年間透過facebook密切互動。她說當年是哈里主動向她發送好友邀請，還提供私人手機號碼，雙方就此搭上線。

格里菲斯。 X / Charlotte Griffiths

她在訊息中以「頑皮先生」「H炸彈」稱呼哈里，還回憶兩人曾一起「度過壞壞的周末」，寫道：「我們難道不能每個周末都到鄉下壞壞嗎？」還多次以「親親」、吻吻吻（Xxx）作結，用詞相當曖昧。

「周末壞壞」大量打情罵俏

哈里被指曾使用「Mr Mischief」帳號與對方聯繫，當年他回覆訊息時，語氣同樣親密，稱呼格里菲斯是「甜心」「Griff」，寫下：「好想念我們看電影依偎在一起的時光」。還說：「真希望我當時也在那裏⋯⋯尤其是現在妳也在那裏！妳到底有沒有在工作啊？！」像是在打情罵俏。

對話中也提到派對、夜生活，像是連續多日喝酒「到第3天還在宿醉」，以及滑雪、雪地馬球等上流社交活動。顯示雙方私交遠超一般王室成員與記者關係。

哈里為《每日郵報》侵犯私隱案到法庭應訊。 路透社

另外，根據《每日電訊報》報導，通聯紀錄顯示，哈里和女記者曾在凌晨2時50分通話，隔天早上仍有3則簡訊往來，互動時間點引發關注。

格里菲斯另在證詞中指出，2012年6月，她曾與哈里及友人、電影製片人亞瑟蘭登（Arthur Landon）在倫敦公寓參加深夜派對，當晚由哈里主導聚會，由於音樂太大聲，需透過電話和簡訊協調。當晚適逢已故英國女王伊利沙伯二世官方生日閱兵儀式（Trooping the Colour）前夕，哈里玩樂整晚後，隔天仍需出席公開活動。

哈里為《每日郵報》侵犯私隱案應訊後離開法庭。 路透社

ANL律師在庭上質疑哈里早就知道對方身分，並指雙方互動頻繁，顯然不只是短暫接觸。律師引用這些簡訊，辯稱曝光的王子資訊，可能是來自他自己的社交圈，而非非法監視。

律師：社交令私隱外露而非監視

哈里在今年1月出庭時強調，自己只在一次朋友的周末活動中見過格里菲斯，他當時以為格里菲斯是他的朋友，並聲稱在發現她是記者後便斷絕了聯繫。他並否認使用「Mr Mischief」帳號，稱不記得相關細節。

此案由哈里與英國歌手Elton John等7名公眾人物共同提起，指控ANL長年涉及電話駭客、非法監聽和蒐證等行為。審理歷時11周，目前已進入裁決階段，法官尼克林（Matthew Nicklin）表示，仍需時間作出判決。