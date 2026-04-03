人口第一大國｜印度展開人口普查 近百年來首登錄種姓惹爭議

印度4月起展開分兩階段進行的人口普查，是時隔15年的人口普查，也是自1931年來首次全面登錄種姓人口。

《今日印度》報道，這次人口普查分兩階段進行，第一階段於今年4月1日至9日，蒐集印度民眾的住屋狀況、家庭生活設施、資產等資訊；第二階段將於2027年2月進行，屆時將蒐集每個印度人包括社經地位、教育程度、遷徙情況、生育率、種姓等基本資料。

民眾上網填問卷+普查員考察

今次是印度首次以全數碼化方式做人口普查，要求民眾在規定時間內，利用智能手機或電腦連上指定網站，回答33個問題。當局也會投入約300萬名普查專員，花1年時間入戶實地調查。

印度展開人口普查。 美聯社

新德里電視台（NDTV）報導，包括印度總統穆爾穆（Droupadi Murmu）、副總統拉達克里希南（C.P. Radhakrishnan）、總理莫迪（Narendra Modi）等人，都已完成相關登錄，莫迪也在X平台呼籲民眾盡快完成相關作業。

在第一階段的人口普查中，民眾需要回答的問題包括：飲用水主要來源和供應情況、照明來源、廁所可用性和類型、主要烹飪燃料是桶裝液化石油氣還是管線天然氣、使用筆記型還是桌上型電腦、使用一般電話還是智能手機、擁有哪種交通工具等。值得注意的是，問卷中會特別要求民眾提供可通訊的手機號碼，作為人口普查相關訊息傳遞使用。

時隔近百年再次紀錄種姓

將在明年進行的第二階段人口普查，將會對民眾的種姓做普查。印度於1881年到1931年遭英國殖民時，曾對種姓做過普查，印度獨立後，除表列種姓、表列部落外，並未對種姓做過普查，因此這將是印度首次在全國各地，全面登錄種姓資訊。

印度展開人口普查，一名穆斯林女子查詢她的人口普查登記。 美聯社

在印度，人口普查並不是簡單的統計學和經濟民生問題，而是敏感的政治問題。印度人口普查的數據，將深刻地影響到不同群體和地方的利益分配問題，而此次莫迪政府在人口普查時加入了種姓的統計，打開了「潘多拉的盒子」，民眾擔心統計種姓到底會提升弱勢群體的地位，還是會進一步加劇社會分裂。

協助弱勢還是增加分裂？

莫迪所領導的印度人民黨過去一直反對在人口普查中加入種姓統計，稱這將加深印度的社會分裂。如莫迪在2023年表示：「有人試圖在選舉中借種姓使國家分裂。於我而言，印度只有4個種姓：婦女、青年、農民和窮人。」

不過，他的態度在2025年發生了徹底改變。印度人民黨傳統上依賴高種姓與城市中產支持，但其核心選民基礎僅佔印度人口的15%。在2024年大選中，該黨在比哈爾邦等關鍵選區因忽視低種姓訴求而遭遇「滑鐵盧」，在國會中失去簡單多數席位。比哈爾邦的2023年地方普查顯示，該邦弱勢種姓佔比高達63%。分析人士認為這是莫迪政府在種姓普查上態度大轉彎的原因。