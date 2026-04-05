Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美國揚言退出北約實際點操作？由總統vs國會提出恐掀法律戰

即時國際
更新時間：09:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-05 HKT

美國自1949年與加拿大及歐洲國家結盟，簽下《北大西洋公約》，同意相互防禦以應對外部威脅。美國總統特朗普不滿美國軍費負擔最多，近年威脅盟友提高國防支出，在伊朗戰爭中又不獲盟友支持，怒斥北約是「紙老虎」屢提退出，美國可以說退就退嗎？若落實會遭遇哪些挑戰？

相關新聞：特朗普簽令美國退出66個國際組織 中國外交部：美國退群已不是新聞

北約條款怎麼說？

北約由歐洲國家、美國和加拿大成立於1949年，旨在應對蘇聯襲擊的風險。1949 年《北大西洋公約》第13條規定，任何一方均可在向美國政府發出一年通知後退出，美國政府隨後將「退出通知」通知其他政府。但成立至今未曾有成員國退出。

美國憲法有何規定？

憲法規定，總統有權在參議院建議和同意的情況下締結條約，前提是參議院 100名議員中三分之二同意。但條文沒有提及如何退出條約。

美國法律怎麼說？

2023年，美國國會通過《2024年國防授權法案》修正案，並由時任民主黨總統拜登簽署成為法律。該案內是禁止任何美國總統暫停、終止、譴責或退出美國建立的北約，除非退出得到100名參議院三分之二多數的支持。該案同時規定，美國不得將資金用於退出北約。

特朗普怎麼說？

特朗普多年來一直嚴厲批評北約。2020年在他的第一個任期內，司法部法律顧問發表意見認為，總統——而非國會——擁有退出條約的專屬權力

國會研究服務處2026年2月的一份報告指出，若此問題在法庭上提出，行政部門可以引用上述意見，並辯稱《2024年國防授權法案》修正案違憲。

接下來會發生什麼事？

根據國際法，如果條約允許退出，並且該國遵守退出程序，國家元首通常有權退出條約。

如果這個問題若最終在美國呈上法庭，重點將包括確定誰有資格來挑戰退出的決定。美國最高法院的保守派多數經常做出對特朗普有利的裁決。

專家：重點是承諾

專家分析認為，關鍵在於缺乏承諾，而不是任何法律。前國務院官員、現任戰略與國際研究中心歐洲、俄羅斯和歐亞項目主任伯格曼（Max Bergmann）說：「如果總統和軍隊不致力於北約和歐洲安全，那麼我認為國會實際上無能為力來阻止這種情況。」

特朗普上任後，已讓美國退出了66個國際組織、《巴黎氣候協定》、《跨太平洋夥伴關係協定》 （TPP），以及由奧巴馬政府簽署的《伊朗核協議》等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
18小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT