伊朗局勢｜美國揚言退出北約實際點操作？由總統vs國會提出恐掀法律戰

美國自1949年與加拿大及歐洲國家結盟，簽下《北大西洋公約》，同意相互防禦以應對外部威脅。美國總統特朗普不滿美國軍費負擔最多，近年威脅盟友提高國防支出，在伊朗戰爭中又不獲盟友支持，怒斥北約是「紙老虎」屢提退出，美國可以說退就退嗎？若落實會遭遇哪些挑戰？

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北約條款怎麼說？

北約由歐洲國家、美國和加拿大成立於1949年，旨在應對蘇聯襲擊的風險。1949 年《北大西洋公約》第13條規定，任何一方均可在向美國政府發出一年通知後退出，美國政府隨後將「退出通知」通知其他政府。但成立至今未曾有成員國退出。

美國憲法有何規定？

憲法規定，總統有權在參議院建議和同意的情況下締結條約，前提是參議院 100名議員中三分之二同意。但條文沒有提及如何退出條約。

美國法律怎麼說？

2023年，美國國會通過《2024年國防授權法案》修正案，並由時任民主黨總統拜登簽署成為法律。該案內是禁止任何美國總統暫停、終止、譴責或退出美國建立的北約，除非退出得到100名參議院三分之二多數的支持。該案同時規定，美國不得將資金用於退出北約。

特朗普怎麼說？

特朗普多年來一直嚴厲批評北約。2020年在他的第一個任期內，司法部法律顧問發表意見認為，總統——而非國會——擁有退出條約的專屬權力。

國會研究服務處2026年2月的一份報告指出，若此問題在法庭上提出，行政部門可以引用上述意見，並辯稱《2024年國防授權法案》修正案違憲。

接下來會發生什麼事？

根據國際法，如果條約允許退出，並且該國遵守退出程序，國家元首通常有權退出條約。

如果這個問題若最終在美國呈上法庭，重點將包括確定誰有資格來挑戰退出的決定。美國最高法院的保守派多數經常做出對特朗普有利的裁決。

專家：重點是承諾

專家分析認為，關鍵在於缺乏承諾，而不是任何法律。前國務院官員、現任戰略與國際研究中心歐洲、俄羅斯和歐亞項目主任伯格曼（Max Bergmann）說：「如果總統和軍隊不致力於北約和歐洲安全，那麼我認為國會實際上無能為力來阻止這種情況。」

特朗普上任後，已讓美國退出了66個國際組織、《巴黎氣候協定》、《跨太平洋夥伴關係協定》 （TPP），以及由奧巴馬政府簽署的《伊朗核協議》等。