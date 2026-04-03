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緬甸軍政府領袖敏昂萊當選總統 以文人身分延續統治

即時國際
更新時間：17:13 2026-04-03 HKT
發佈時間：17:13 2026-04-03 HKT

緬甸國會宣布，前軍政府領導人敏昂萊當選總統。這位前武裝部隊總司令於5年前發動武力政變奪權，今後將以文人身分持續掌權。

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法新社報導，緬甸上下議院今天在首都奈比都（Naypyidaw）舉行總統遴選，候選人有3位，69歲敏昂萊（Min Aung Hlaing）以巨大優勢領先。一名國會官員在計票結束後表示，議員共投下584張選票，敏昂萊獲得429票。國會議長昂林兌（Aung Lin Dwe）宣布：「敏昂萊大將當選總統。」

曾獲頒諾貝爾和平獎的昂山素姬自2021年初被捕以來遭拘留至今。AP
曾獲頒諾貝爾和平獎的昂山素姬自2021年初被捕以來遭拘留至今。AP

敏昂萊2021年推翻緬甸民主政府、拘禁民選領袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi）並解散其政黨。去年12月至今年1月，緬甸在軍政府的主導下舉行國會選舉，當時已被批不合法有欠公平，只是軍政府府靠「選舉」披上文人外衣。針對這場選舉，所有批評及抗議均被禁止，叛軍控制地區也沒有舉行投票。

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路透社報道，分析人士將軍方「權力交接」由敏昂萊出任總統視為「戰略轉向」，目的是鞏固他身為名義上文人政府領袖的權力、爭取國際認可並保護軍方既得利益。

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