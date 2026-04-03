阿提米絲2號｜升空首天即遇 Outlook 當機、馬桶故障等「地球困境」

美國太空總署（NASA）的「阿提米絲二號」（Artemis II）月球任務發生技術故障插曲，太空人在獵戶座（Orion）太空船上遭遇常見的電腦問題，因Microsoft Outlook軟體故障，不得不向地面任務控制中心求救，引發「地球共鳴」。

「兩個Outlook，都不能用」

事件發生在任務直播期間，指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）向休斯敦的任務控制中心報告：「我看到我有兩個 Microsoft Outlook，但如果你想遠端連接，兩個都無法運作。」這段對話被網友剪輯並在社交媒體傳播，引來不少科技用戶的共鳴與調侃，有網友諷刺說：「我很抱歉我們把這些人送上月球，而他們在使用 Outlook？」

在接到求助後，休斯敦方面同意遠端連線進入太空船的電腦進行檢修。大約一小時後，問題獲得解決，控制中心回報太空人：「對於 Outlook，我們能夠將其打開。它會顯示『離線』，這是預期的。」儘管軟體恢復運作，但仍處於離線狀態，顯示出即便是太空任務，也難逃辦公軟體的「怪癖」。

商用軟體與關鍵系統分離

外界對於NASA在太空任務中使用Outlook等商用軟體感到驚訝，擔心其穩定性。對此，報道引述NASA的解釋，這些「商用現成品」（COTS）軟體僅用於輔助性質的非關鍵任務，例如讓太空人以熟悉的方式檢查日程、處理個人通訊等。

至於太空船的主要飛行系統、生命維持等核心功能，均在專門設計的抗輻射硬體和經過嚴格測試維護的專有軟體上運行，與太空人日常使用的電腦系統完全分離，確保了任務的絕對安全。

太空廁所風扇也曾故障

除了軟體問題，直播中也揭露了另一項硬體故障。任務開始約2小時後，太空廁所的一個尿液抽取風扇因堵塞而卡住，導致故障燈閃爍。該風扇的功能是在微重力環境下將尿液吸入收集容器。所幸其中一位太空人很快便成功排除了堵塞，讓風扇恢復運轉，解決了這個可能造成大麻煩的「小問題」。