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特朗普取消經CBP One入境移民合法身份 聯邦法官裁定要恢復

即時國際
更新時間：15:46 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:46 2026-04-03 HKT

美國一名聯邦法官裁定，特朗普（Donald Trump）政府必須恢復數十萬名移民的合法身份。這些移民是透過拜登政府時期推出的「CBP One」手機應用程式合法入境，特朗普上任後國土安全部撤銷了他們的合法身分，法官認定此舉為非法。

特朗普大舉驅逐非法移民。美聯社
特朗普大舉驅逐非法移民。美聯社

政策反轉 移民一夜變非法

在拜登政府時期，超過90萬名移民使用「CBP One」應用程式。拜登政府試圖利用CBP One系統鼓勵移民放棄以偷渡方式進入美國，申請人經此系統預約面談，經過短暫扣留後即可獲釋，後續申請人道主義假釋或其他形式的移民救濟，並可申請臨時工作許可。

這些人算是經合法渠道進入美國。然而，總統特朗普上任後便立即終止了CBP One程式，所有面談預約失效，合法的假釋身分也全部取消。國土安全部隨後將該應用程式變成「CBP HOME」，轉而處理相關人員的遣返事宜，並敦促使用者自行遣返，否則面臨被尋找、逮捕及強制遣返的風險。 國土安全部去年向大量使用CBP One應用程式的移民發出通知，內容寫着「是時候離開美國了」。

法官裁定政府行為非法

美國麻省聯邦地區法院法官巴勒斯（Allison Burroughs）於周二裁定，「假釋終止超出了該機構的法定權限，並違反了其自身規章中規定的程序」。

這項裁決涵蓋了所有透過拜登時代途徑進入美國的移民，潛在影響人數可能高達數十萬。預計特朗普政府很可能對這項裁決提出上訴。

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