北韓休閒文化 | 金正恩攜女視察住宅區設施 訪寵物店與貓狗互動

北韓官方朝中社周五（3日）報道，國務委員會委員長金正恩近日攜女兒金主愛和夫人李雪主一同視察即將開業的平壤和盛地區第4期住宅區服務設施，凸顯金正恩和金主愛和諧親密的父女關係。從圖片中可見，父女在寵物店分別抱著寵物，並在樂器店聽取演奏、面帶笑容。分析認為，金正恩今次視察旨在展示北韓經濟已發展到能夠支撐文化和休閒消費。

金正恩視察的服務設施包括汽車零部件銷售及維修服務點、寵物店、樂器店、理髮美容店等。這批設施規模宏大且外觀華麗，寵物店配備寵物沐浴和美容設施；樂器店陳列吉他、小提琴、大提琴等弦樂器，小號等管樂器以及鋼琴等；理髮美容店設有近20個座位。

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父女一起看貓，並撫摸貓咪。法新社

金主愛撫摸貓咪，金正恩坐在她身後。法新社

金正恩和金主愛展現和諧親密的父女關係。法新社

金正恩一行又參觀理髮美容店。法新社

金正恩：飼養寵物家庭增加

在參觀寵物店時，金正恩說：「如今首都（平壤）及當地飼養寵物的家庭數量正在增加，我看到一家新店鋪，專門販售寵物和各種配件，並提供專業服務。」

國營媒體發布的畫面顯示，父女一起看貓，並撫摸貓咪，金正恩坐在她身後。另一張照片中，金正恩抱著一隻白色小狗。

金正恩和女兒也參觀一家樂器店，國營媒體的畫面顯示他們兩人正看著吉他和色士風。

打造休閒文化

金正恩表示，妥善管理和運營休閒設施將「成為社會主義文明發展的寶貴基礎」。他呼籲「以充分符合審美品味為原則，持續提升服務品質」，並「創造新的朝鮮服務文化」。

據報金正恩指示上述設施在太陽節（已故最高領導人金日成生日，每年4月15日）之際開業。據此推測，正式開業時間或為15日。