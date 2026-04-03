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活士被捕 | 車禍後聯絡特朗普？活士上銬前稱與總統通話 密錄器畫面曝光

即時國際
更新時間：12:10 2026-04-03 HKT
發佈時間：12:10 2026-04-03 HKT

美國警方周四（2日）公開的隨身攝影機畫面顯示，前高球「一哥」老虎活士（Tiger Woods）上周五在佛州發生車禍後告訴警方，他正在與「總統」通電話，並對遭逮捕及被鎖上手銬時感到相當驚訝。警方公布的畫面沒有明確說明活士所指的「總統」是誰，據稱2人通話內容未被錄下，但畫面中可聽到活士在掛電話時說「非常感謝」。

收線時稱「非常感謝」

暫時未悉活士當時是否正與美國總統特朗普通電話，特朗普曾於2019年向活士頒發總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），並在上周五車禍當天形容活士是他「非常親近的朋友」，又說對消息感到難過。特朗普3月31日接受《紐約郵報》訪問時表示，他在活士遭逮捕後，曾與他通過電話。而活士正在與特朗普長子唐納德的前妻瓦妮莎（Vanessa）拍拖，但車禍當天，瓦妮莎不在車上。

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馬丁縣警長辦公室周四公布事發第一時間畫面。畫面顥示，有關當局調查車禍現場時，一名警官跟活士說：「請你先留在這裡跟我們一起。」活士回答：「好，我剛剛在跟總統通話。」接著，他一邊揮著手機，一邊走回警察身邊。

自稱服止痛藥 被戴上手銬

根據畫面，現年50歲、坐擁15座大賽冠軍的活士接受酒精測試，之後被戴上手銬。

一名警員跟活士說：「目前，我確實認為你的正常判斷能力受損。你受到不明物質影響，所以現在依受酒駕或藥物影響下駕駛（DUI）罪名將你逮捕。」

巡邏車上昏昏欲睡

活士語帶驚訝地問道：「我被逮捕了嗎？」接著，他的雙手被銬上。巡邏車後座畫面則顯示，他在約15分鐘車程中不斷打嗝、打哈欠，並多次似乎昏昏欲睡。

活士被捕時，警方在他身上發現2粒鴉片類止痛藥氫可酮（hydrocodone）。活士告訴警員，他當天沒有喝酒，只是服用「幾顆」處方藥，並表示自己動過7次背部手術，右腿也接受過20多次手術。

聲稱撞車前低頭看手機

根據隨身攝影機畫面，他跟有關當局說，他撞到前方減速車輛的拖車時，他正在低頭看手機。他說：「我低頭看一下我的手機，結果突然發出砰的一聲。」

活士對DUI指控表示不認罪。此外，他也遭控拒絕接受尿液檢測。他原本希望參加下周的美國名人賽（U.S.Masters），但他其後表示，打算暫離高爾夫球壇。他已獲法官批准離開美國接受治療。

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