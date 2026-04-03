伊朗局勢 | 最新情報評估：美軍猛轟5周 伊朗仍保過半打擊戰力

根據美國最新情報評估，儘管美國與以色列過去5周持續對伊朗軍事目標發動密集空襲，伊朗仍保有相當程度的導彈與無人機戰力，目前約有一半的伊朗導彈發射器仍然完好，另有數千架單向攻擊無人機仍在其軍火庫中，約佔整體無人機戰力的50%，顯示伊朗軍事能力尚未被徹底削弱。

地下隧道可隱蔽發射器

美國有線新聞網（CNN）引述3名熟悉情報內容的消息人士報道，除了保留過半打擊戰力，伊朗沿岸防禦巡航導彈也有相當比例保持完整，成為其持續威脅霍爾木茲海峽航運的重要手段。

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美國情報評估，目前約有一半的伊朗導彈發射器仍然完好。法新社

伊朗周四發射導彈，空襲以色列佩塔提克瓦住宅區，造成嚴重破壞。法新社

伊朗空襲特拉維夫，破壞汽車。路透社

情報指出，伊朗長期建立的地下隧道與洞穴網絡，使其能夠將發射器隱蔽並在發射後迅速轉移，顯著增加追蹤與摧毀難度。消息人士形容，這種「發射即移動」的戰術，類似美軍在也門對抗胡塞武裝時所面臨的挑戰。

仍擁大量導彈庫存

此外，伊朗仍擁有大量導彈庫存，即使部分發射器受損，其整體打擊能力仍具規模。情報也顯示，部分發射器雖被空襲掩埋，但未被完全摧毀，未來仍可能重新投入使用。

在海上戰力方面，儘管伊朗正規海軍多數已被摧毀，但隸屬伊斯蘭革命衛隊的海上力量仍保有約一半能力，並擁有數百甚至上千艘小型船隻與無人水面載具，持續具備干擾航運的能力。

美國中央司令部表示，截至目前已打擊超過1.23萬個伊朗境內目標，並摧毀或損壞逾155艘船隻。

展現攻擊航運能力

然而，分析人士指出，美軍行動主要集中於可直接威脅區域盟友的武器系統，對沿岸防禦與地下設施的打擊相對有限，亦使部分關鍵能力得以保留。

同時，美國在重啟霍爾木茲海峽航運方面仍面臨挑戰，甚至私下承認無法保證在戰爭結束前恢復通行。專家指出，伊朗近期仍展現出攻擊航運的能力，顯示其戰略威懾尚未被完全瓦解。

儘管美國政府強調，伊朗的導彈與無人機攻擊已大幅下降，軍事目標達成進度超前，但情報評估顯示，伊朗仍具備在區域內造成重大破壞的能力，戰局發展仍充滿不確定性。