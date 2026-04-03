中東戰爭 | 美逾百國際法專家發公開信 指美軍空襲伊朗或構成戰爭罪

美國100多名國際法專家聯署發表公開信，指美國伊朗的空襲行動可能構成戰爭罪行。

簽署這封公開信的國際法專家，包括來自哈佛、耶魯、史丹福以及加州大學等大學的學者。公開信於周四（2日）發出，內容指出美軍的行為以及美國高級官員的相關言論，引發對違反國際人權法和國際人道法的嚴重關切，其中包括潛在的戰爭罪行。

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美軍轟炸伊朗，被指或構成戰爭罪行。美聯社

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國際法專家指特朗普在戰爭期間的言論，引發對違反國際人權法和國際人道法的嚴重關切。美聯社

國防部長赫格塞思指出，美國作戰不會受「愚蠢的交戰規則」束縛。美聯社

特朗普：打伊朗或只是找樂趣

這封信特別提到特朗普3月中旬的一番言論。當時他說，美國打擊伊朗可能「只是為了尋找樂趣」。信中也引用了國防部長赫格塞思3月初的言論，即美國作戰不會受「愚蠢的交戰規則」束縛。這封信在政策期刊《Just Security》網站上發表。

專家表示，他們「對襲擊學校、醫療設施和家庭的空襲深感關切」，並指出伊朗戰爭第一天就發生了對學校的空襲。

襲伊朗女校釀175死

美軍3月表示，將調查2月28日對伊朗一所女子學校的毀滅性空襲。伊朗紅新月會說，該次空襲中造成約175人死亡。

一個穆斯林倡議團體警告，特朗普在戰爭期間的言論，包括他威脅要把伊朗「打回石器時代」，是「喪失人性」的說法。

德黑蘭指出，美以聯軍對伊朗的空襲以及以色列在黎巴嫩的攻擊，已造成數千人死亡，數百萬人流離失所。

