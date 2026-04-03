霍爾木茲海峽危機 | 波斯灣國家籲聯合國授權動武 中俄法強烈反對

在英國主導下，約40個國家召開視訊會議，磋商霍爾木茲海峽危機，會議於周四（2日）結束，與會者要求「立即且無條件」重新開放這條關鍵航道，但並未取得突破。波斯灣合作委事會呼籲聯合國安理會授權使用武力，以保護霍爾木茲海峽。但握有否決權的中國、俄羅斯、及法國皆強烈反對。伊朗外長阿拉格齊則強調，霍爾木茲海峽的不安全局勢是美國和以色列造成的。阿拉格齊重申，來自未參與對伊朗軍事侵略國家的船隻可以通行霍爾木茲海峽。

英召集40國磋商 要求立即無條件重開海霍峽

巴林提出一項決議草案，內容允許各國運用「一切必要手段」來確保霍爾木茲海峽的自由通行。然而這項措施在安理會15個理事國之間引發分歧，握有否決權的中國、俄羅斯及法國皆強烈反對。

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霍爾木茲危機困擾全球經濟。路透社

在英國主導下，約40個國家召開視像會議，磋商霍爾木茲海峽危機。美聯社

英國外相顧綺慧斥伊朗試圖在霍爾木茲海峽挾持全球經濟。法新社

澤連斯基願傳授黑海經驗。美聯社

澤連斯基願傳授黑海經驗

烏克蘭總統澤連斯基則指出：「烏克蘭在海上航道、國防及恢復海上交通往來方面，擁有相關專業經驗。如果（我們的）夥伴準備好採取行動，我們將研議如何增強他們的力量，以及如何運用我們在黑海的專業經驗、知識與技術潛力。」

烏克蘭部隊已研發包括無人艦艇在內的相關技術，使他們在長達4年的戰爭中，能在黑海對俄羅斯艦艇取得顯著戰果，並阻止莫斯科掌控該航道。

霍爾木茲海峽「打」不通

國際海事組織秘書長多明格斯表示，要恢復霍爾木茲海峽通航，單純依靠軍事手段行不通，而是需要緩和局勢，並採取可行的海上解決方案。

意大利外長塔加尼呼籲設立「人道走廊」，讓肥料及其他基本物資通過海峽，以避免非洲出現糧食災難。

意外長籲設人道走廊

英國外相顧綺慧發聲明表示：「伊朗試圖在霍爾木茲海峽挾持全球經濟，不能讓他們得逞。為此，與會夥伴呼籲立即且無條件重新開放這個海峽，並尊重航行自由和海洋法的基本原則。」

顧綺慧補充道，與會外長及代表們討論「可能集體且協調行動」的多個領域，其中包含可能透過聯合國（UN）等管道在外交上擴大施壓，以及實施制裁。

阿拉格齊：未參與軍事侵略國可通行

伊朗外長阿拉格齊則譴責美國和一些國家在聯合國安理會向伊朗施壓，並強調任何挑釁行動只會使局勢更加複雜。他表示，安理會就霍爾木茲海峽問題通過的決議解決不了任何問題。

他重申，目前來自未參與對伊朗軍事侵略國家的船隻可以通行霍爾木茲海峽。