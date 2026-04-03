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關稅戰｜特朗普簽令 鋼鋁銅衍生品徵25% 專利藥品或課100%懲罰性重稅

即時國際
更新時間：08:04 2026-04-03 HKT
發佈時間：08:04 2026-04-03 HKT

隨著美伊衝突持續，美國總統特朗普（Donald Trump）在經貿戰場亦同步發力。當地時間周四（2日），特朗普簽署多項關稅聲明，修訂針對鋼鐵、鋁、銅及其衍生產品的「232條款」國家安全關稅，並向進口專利藥品祭出高達100%的懲罰性關稅，迫使藥企回流美國及降低藥價。

調整鋼鋁銅衍生品稅率　含量逾15%產品徵25%

白宮宣布，為了簡化申報流程並防止虛報進口價值，特朗普已調整金屬關稅架構。新制下，美國維持對鋼鐵、鋁及銅等大宗商品徵收50%進口關稅，但針對「衍生產品」則有新標準：

  • 高含量產品： 若產品（如洗衣機、燃氣灶）的鋼、鋁或銅含量按重量計超過15%，將統一按產品總價值徵收25%關稅。
  • 低含量豁免： 金屬含量低於15%的衍生產品，將獲取消原有的50%關稅。
  • 工業電網設備： 某些金屬密集型工業及電網設備，將徵收15%關稅。

美國官員表示，新制改為針對商品「全部銷售價值」徵稅，預計將為國庫帶來額外收入，但在整體經濟影響上與舊制相若。

藥價戰升級　進口專利藥面臨100%關稅

在民生醫療領域，特朗普政府推出極其強硬的關稅措施。除非製藥企業同意與美國政府達成定價協議，或承諾在美國本土生產，否則進口專利藥品將被徵收100%關稅。

藥企避稅方案與期限：

  • 公佈計劃： 大型藥企有120天時間、小型企業則有180天時間公佈應對計劃。
  • 部分減免： 若將生產轉移至美國，關稅可降至20%。
  • 全面豁免： 若生產線回流美國，並與衛生與公眾服務部（HHS）簽署「最惠國定價協議」，則可獲免徵關稅。

目前美國已與17間藥廠達成相關協議。受現有貿易協定影響，由歐盟、日本、韓國及瑞士生產的藥品關稅將降至15%，英國則另有單獨協議。

白宮官員強調，修訂關稅旨在確保國家安全及關鍵物資的供應鏈穩定。透過高額關稅壓力，白宮意在落實「美國優先」政策，促使製造業及高新技術產業重返美國本土，減少對海外供應鏈的依賴。市場預計，此舉將引發全球藥業及製造業供應鏈的大規模重整。

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