自衛隊員闖中國大使館風波　日方表遺憾：本月內檢查全國領館保安

日本陸上自衛隊上月發生隊員持刀闖入中國駐日大使館事件，引發國際關注。日本內閣官房副長官佐藤啟周四（2日）於記者會上表示，對事件深感遺憾，並宣布將於本月內對全日本各地的外國使領館進行全面保安檢查，以杜絕同類事件再次發生。

少尉持刀闖館惹議 日本警察廳急召各區商對策

事件發生於上月24日，陸上自衛隊少尉村田晃大持刀闖入位於東京的中國駐日大使館。佐藤啟今日正式開腔，對入侵事件表示遺憾，並強調必須審查現有的保安措施。

為加強外交設施的防護，日本警察廳已於周一（30日）與負責外國使館保安工作的12個都道府縣警察廳負責人舉行緊急會議。當局決定從本月開始，針對全日本各都道府縣的外交人員公館及使領館進行拉網式保安審查，評估現行警戒漏洞。

強化外交公館安檢 防範極端行為再演

佐藤啟強調，確保外國外交人員及公館的安全是日本政府的責任。此次全國性檢查將重點研判目前的警力部署及突發事件處理流程。

隨着近期美伊局勢緊張及全球地緣政治波動，日本國內對於外交設施的安全風險評估顯著提升。當局希望透過是次大規模檢查，向國際社會展示日本維護外交安全的決心，避免因個別激進行為演變成外交危機。