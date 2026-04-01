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澳洲西海岸驚現詭異血紅天空 宛如末日畫面瘋傳 專家解構奇景

即時國際
更新時間：08:56 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:56 2026-04-01 HKT

澳洲西海岸近日出現一幕震驚全球的自然異象，整片天空被染成如鮮血般的深紅色，相關影片在網絡瘋傳。這幅宛如科幻電影末日場景的畫面，最早由澳洲鯊魚灣露營車公園（Shark Bay Caravan Park）分享，隨即引發網民熱議。

空氣充滿紅塵微粒　建築車輛褪色如黑白片

從現場拍攝的影片可見，天空呈現極不尋常的深紅與橘紅色調。拍攝者形容當時環境極其詭異，空氣中佈滿灰塵。受特殊光線影響，地面上的建築、汽車等物體在鏡頭下彷彿失去了原有色彩，僅剩下黑、白、灰與紅色的強烈對比，視覺效果極具衝擊力。

科學解釋：瑞利散射與鐵質紅土共同作用

針對這宗「超自然」景象，美國媒體《霍士天氣》（FOX Weather）指出這純屬自然現象，與當時接近當地的熱帶氣旋有關：

  • 光波散射原理：當陽光需穿過較厚的大氣層，或經過含有大量微粒的空氣時，波長較短的藍光會被散射殆盡，僅剩下波長較長的紅光、橘光能抵達地面。
  • 地質因素加成：澳洲西海岸擁有大量富含鐵質的紅土。熱帶氣旋帶來的強風將地表細微的紅土揚起，這些懸浮在空中的紅色塵埃進一步加劇了紅光的傳遞與反射，令天空呈現驚人的血紅色。

奇景維持48小時　留後遺症園方頭痛

雖然畫面看起來令人心驚，但這場異象並不持久。鯊魚灣露營車公園表示，約兩天（48小時）後，天空已重新恢復晴朗的藍色。然而，氣旋過境後留下的後遺症仍讓園方頭痛——大量紅色灰塵殘留在園區的建築與設施上，目前工作人員正持續進行大規模的清理作業。

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