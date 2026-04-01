遊日注意｜北海道今日起開徵「住宿稅」 札幌旅客每晚最高須付1,000日圓
更新時間：08:22 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:22 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:22 2026-04-01 HKT
北海道政府宣布，由明日（4月1日）起正式開徵「住宿稅」，凡入住當地酒店、旅館及民宿的旅客，均須按房價支付額外稅項。值得留意的是，除了北海道廳徵收的稅額外，包括札幌市在內的18個地區亦會另行課稅，意味部分熱門旅遊點的旅客將面臨「雙重徵稅」。
雙重徵稅制度 札幌市稅額最高
根據新制，北海道政府將住宿稅分為三個等級：房價未滿2萬日圓徵收100日圓；2萬至5萬日圓徵收200日圓；5萬日圓以上則徵收500日圓。
然而，若旅客入住札幌市等另行課稅的地區，稅額將會疊加。以札幌市為例，市府對5萬日圓以下的住宿劃一徵收200日圓，5萬日圓以上則收500日圓。兩項稅款相加後，入住札幌高檔酒店的旅客每晚最高須支付1,000日圓稅金。
北海道政府及札幌市住宿稅率一覽（每人每晚計）：
|每晚房價（日圓）
|北海道廳稅額
|札幌市稅額
|總計住宿稅
|未滿 20,000
|100 日圓
|200 日圓
|300 日圓 (約15港元)
|20,000 至 未滿 50,000
|200 日圓
|200 日圓
|400 日圓 (約20港元)
|50,000 或以上
|500 日圓
|500 日圓
|1,000 日圓 (約50港元)
新制涵蓋民宿 學生校外教學可獲豁免
新稅項不限於傳統酒店及旅館，入住民宿（Airbnb等）的旅客同樣受到監管。不過，為了支持教育活動，凡屬學生校外教學或以教育為目的之住宿行程，均可獲豁免徵收。
旅宿業憂負擔增加 稅收將撥入觀光基金
隨着新制即將實行，北海道各地旅宿業者正忙於向預約旅客發出通知。有酒店業者表示，擔心在辦理入住手續時需額外說明及收費，會增加前線員工的工作負擔。
北海道政府預計，住宿稅每年可帶來約45億日圓（約2.2億港元）稅收，這筆款項將撥入專門基金，與一般政府收入分開處理。首年（2026年度）預計扣除行政經費後，將撥出約25億日圓（約1.23億港元）作為補助金，發放予觀光業者以提升旅遊服務質素。
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