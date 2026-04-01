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「他沒想到會來拍我馬屁」 特朗普疑暗嘲沙特王儲穆罕默德惹議

即時國際
更新時間：06:39 2026-04-01 HKT
發佈時間：06:39 2026-04-01 HKT

美國總統特朗普3月27日在佛羅里達州邁亞密出席沙特投資會議期間，就美沙關係發表言論，其中提到一名王室成員大讚現時的美國「炙手可熱」，又稱「他沒想到會來拍我馬屁」，疑似影射沙特王儲穆罕默德，引起爭議。

他在演講中形容沙特國王薩勒曼（King Salman）及其子穆罕默德王儲（Mohammed bin Salman）都是「很棒的人」，並稱與兩人關係良好。

特朗普稱沙特王儲穆罕默德是「很棒的人」，並稱與其關係良好。法新法
特朗普稱沙特王儲穆罕默德是「很棒的人」，並稱與其關係良好。法新法
沙特王儲穆罕默德曾在2025年11月訪美，會見特朗普。路透社
沙特王儲穆罕默德曾在2025年11月訪美，會見特朗普。路透社
提到一名王室成員大讚現時的美國「炙手可熱」，又稱「他沒想到會來拍我馬屁」，疑似影射沙特王儲穆罕默德，引起爭議。路透社
提到一名王室成員大讚現時的美國「炙手可熱」，又稱「他沒想到會來拍我馬屁」，疑似影射沙特王儲穆罕默德，引起爭議。路透社

特朗普提到，過往曾與國王同坐時，對方曾主動拉他起身，形容這是對方極少有的舉動，顯示兩人關係親近，又指國王現時健康狀況良好，並形容王儲表現優秀。

他說：「我也很喜歡沙特國王，他是個了不起的人…… 那時他身體還不太好，那是很久以前的事，他現在很好，有次我坐在他旁邊，他抓住我以起來，他們說這是他唯一一次抓住別人。⋯⋯他很棒，兒子（王儲穆罕默德）也很優秀。」

其後，特朗普在演說中引述與一名沙特領導層的對話，指對方曾形容，美國在前政府時期一度顯得「死氣沉沉」，但現時已轉變為全球最受矚目的國家之一。外界普遍解讀，特朗普藉此強調，美國在其領導下重拾動力與影響力，國際地位顯著提升。

特朗普說：「不久前，我們聚在一起時，他看著我說，你知道嗎，這是不可思議的事，一年前，你們是個死氣沉沉的國家，現在你們卻是世界上最炙手可熱的國家。」

特朗普續說：「他沒想到這一切會發生，他沒想到會來拍我馬屁，真沒想到，他想這不過是另一個失敗的美國總統，國家每況愈下，但現在他不得不對我好一點。你跟他說他最好對我好一點。他必須這麼做。」

外媒報道，這番言論被指是指向沙特王儲穆罕默德，他曾在2025年11月訪美，會見特朗普。

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