美法官頒令叫停特朗普$31億白宮宴會廳項目：總統非業主無權改建

美國總統特朗普擬斥資4億美元（約31億港元）於白宮東翼原址興建豪華宴會廳，引發法律爭議。華盛頓聯邦法官理查德·萊昂（Richard Leon）周二（31日）頒布初步禁制令，要求特朗普政府即時暫停工程，除非獲得國會明確授權，並直言總統只是白宮的「管家」而非「業主」，無權改建。

拆卸東翼惹議 法官批特朗普越權

是次爭議源於特朗普去年夏季宣布的白宮擴建計劃。為了興建一座佔地9萬平方英呎、可容納999人的巨型宴會廳，特朗普已於去年10月下令拆卸白宮東翼（East Wing）。

2026年3月29日星期日，美國總統特朗普在從佛羅裡達州西棕櫚灘飛往馬裡蘭州安德魯斯聯合基地的空軍一號上向記者發表講話時，手持白宮新東翼的設計圖。美聯社

美國總統特朗普擬斥資4億美元（約31億港元）於白宮東翼原址興建豪華宴會廳，引發法律爭議。美聯社

由前總統小布殊任命的法官萊昂在判詞中言辭犀利，支持保育團體「國家歷史保護信託基金會」（National Trust for Historic Preservation）的訴求，指出目前沒有任何法例賦予總統擁有其宣稱的改建權力。

「美國總統是為後代第一家庭看管白宮的管家，但他並不是業主！」法官萊昂在判詞中寫道。

私人捐款興建 被指繞過多項監管程序

白宮早前聲稱，該項耗資4億美元工程將由私人捐款支付，其中包括特朗普本人的捐獻。然而，保育團體批評特朗普在未經獨立審查及國會批准的情況下，擅自拆卸具歷史價值的建築。計劃爭議重點包括：繞過諮詢：特朗普在未諮詢「國家首都規劃委員會」及「美術委員會」前已展開工程；安插親信：雖然上述兩大委員會負責審核聯邦建築，但特朗普近期已被指在委員會內安插大量盟友；歷史破壞：東翼的拆除被視為對白宮歷史結構的重大破壞。

停工令即時生效 待國會及獨立審查

禁制令頒布後，相關工程必須即時進入停頓狀態。法官強調，在工程重啟前，必須經過多項獨立審查並獲得國會通過。

目前白宮尚未對判決作出正式回應。外界關注正忙於應對中東戰事的特朗普，會否就此判決向更高一級法院提出上訴，或轉而向國會尋求撥款支持，以合法化這座飽受爭議的「特朗普宴會廳」。