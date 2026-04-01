美法官頒令叫停特朗普$31億白宮宴會廳項目：總統非業主無權改建
更新時間：03:47 2026-04-01 HKT
發佈時間：03:47 2026-04-01 HKT
發佈時間：03:47 2026-04-01 HKT
美國總統特朗普擬斥資4億美元（約31億港元）於白宮東翼原址興建豪華宴會廳，引發法律爭議。華盛頓聯邦法官理查德·萊昂（Richard Leon）周二（31日）頒布初步禁制令，要求特朗普政府即時暫停工程，除非獲得國會明確授權，並直言總統只是白宮的「管家」而非「業主」，無權改建。
拆卸東翼惹議 法官批特朗普越權
是次爭議源於特朗普去年夏季宣布的白宮擴建計劃。為了興建一座佔地9萬平方英呎、可容納999人的巨型宴會廳，特朗普已於去年10月下令拆卸白宮東翼（East Wing）。
由前總統小布殊任命的法官萊昂在判詞中言辭犀利，支持保育團體「國家歷史保護信託基金會」（National Trust for Historic Preservation）的訴求，指出目前沒有任何法例賦予總統擁有其宣稱的改建權力。
「美國總統是為後代第一家庭看管白宮的管家，但他並不是業主！」法官萊昂在判詞中寫道。
私人捐款興建 被指繞過多項監管程序
白宮早前聲稱，該項耗資4億美元工程將由私人捐款支付，其中包括特朗普本人的捐獻。然而，保育團體批評特朗普在未經獨立審查及國會批准的情況下，擅自拆卸具歷史價值的建築。計劃爭議重點包括：繞過諮詢：特朗普在未諮詢「國家首都規劃委員會」及「美術委員會」前已展開工程；安插親信：雖然上述兩大委員會負責審核聯邦建築，但特朗普近期已被指在委員會內安插大量盟友；歷史破壞：東翼的拆除被視為對白宮歷史結構的重大破壞。
停工令即時生效 待國會及獨立審查
禁制令頒布後，相關工程必須即時進入停頓狀態。法官強調，在工程重啟前，必須經過多項獨立審查並獲得國會通過。
目前白宮尚未對判決作出正式回應。外界關注正忙於應對中東戰事的特朗普，會否就此判決向更高一級法院提出上訴，或轉而向國會尋求撥款支持，以合法化這座飽受爭議的「特朗普宴會廳」。
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