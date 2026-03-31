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日靜岡與熊本今部署長程導彈 確保擁反擊敵方能力

即時國際
更新時間：14:05 2026-03-31 HKT
發佈時間：14:05 2026-03-31 HKT

日本陸上自衛隊今天在熊本市健軍駐屯地及靜岡縣富士駐屯地部署長程導彈，此舉將使日本具備攻擊敵方領域內導彈基地等目標的反擊能力。

其中熊本的健軍駐屯地部署12式陸基反艦導彈增程改良型，該導彈由車載發射器發射，射程約可達1000公里，射程涵蓋中國大陸沿岸與台灣周邊海域等地。該裝備將由駐地內的第5岸艦導彈聯隊負責運用。

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熊本的健軍駐屯地部署12式陸基反艦導彈增程改良型。日本防衛省
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12式陸基反艦導彈增程改良型導彈，射程可達1000公里。日本防衛省
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日本的島嶼防衛用高速滑空彈。日本防衛省
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防衛大臣小泉進次郎指，這是日本加強阻嚇力與因應能力的重要措施。X@防衛省·自衛隊
防衛大臣小泉進次郎指，這是日本加強阻嚇力與因應能力的重要措施。X@防衛省·自衛隊

射程可達1000公里 涵蓋中國沿岸

而富士駐屯地則部署島嶼防衛用高速滑空彈，這種高速滑空彈射程數百公里，能以不規則軌道飛行，預計於本年度內，進一步部署至北海道上富良野駐屯地及宮崎縣的霧島駐屯地。

陸上自衛隊已分別把12式陸基反艦飛彈增程改良型與島嶼防衛用高速滑空彈，分別命名為25式陸基反艦導彈與25式高速滑空彈。

這2種長程導彈均為日本國產導彈，能根據實際狀況，立刻移到駐屯地之外發射。

能打擊敵方導彈據點

日方若判斷對方已經著手攻擊，這種長程導彈能打擊對方領域內的導彈據點，這也代表過去以來揭示「專守防衛」的日本防衛政策，出現重大轉變。

防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後的記者會表示：「這是我國加強嚇阻力與因應能力，極為重要的措施。」

海上自衛隊與航空自衛隊也計劃在護衛艦與戰鬥機等，運用長程導彈。

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