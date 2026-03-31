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佛州州長簽署法案 棕櫚灘國際機場改名特朗普機場

即時國際
更新時間：13:17 2026-03-31 HKT
發佈時間：13:17 2026-03-31 HKT

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一簽署一項法案，允許棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport），改名為特朗普總統國際機場（President Donald J. Trump International Airport）。根據法案內容，機場改名預計於7月1日生效。

在更名前，有關部門必須先向美國聯邦航空管理局（FAA）提交正式申請。

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特朗普在棕櫚灘國際機場登上空軍一號專機。美聯社
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自2025年1月重返白宮以來，特朗普一直試圖在公共機構留下個人印記。美聯社
自2025年1月重返白宮以來，特朗普一直試圖在公共機構留下個人印記。美聯社

最快7月1日起生效

FAA在聲明中表示，更改機場名稱屬於地方事務，但FAA需要完成一些行政工作，例如更新各種飛行圖表和導航資料庫等，機場的標誌也必須更換。

這座國際機場距離特朗普的度假別墅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）約3.2公里。

佛州共和黨黨部在社交平台X發文祝賀：「歡迎來到全新的特朗普總統國際機場，它就位於棕櫚灘的中心地帶！佛州很榮幸能擁有這座紀念總統的地標。」

肖像將現紙幣及24K金紀念幣

自2025年1月重返白宮以來，特朗普一直試圖在公共機構留下個人印記，例如將甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「特朗普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

財政部上周甚至宣布特朗普的簽名將出現在紙幣上，這在現任總統中是首次出現。

另外，由特朗普任命的聯邦委員會3月也批准一項設計方案，該方案將在一枚24K純金紀念幣上印上特朗普肖像，藉此紀念美國建國250周年。

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