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訪白宮對「自動簽字筆照片」大笑嘲諷拜登？ 高市早苗：誤解︱有片

即時國際
更新時間：13:14 2026-03-31 HKT
發佈時間：13:14 2026-03-31 HKT

日本《每日新聞》報道，首相高市早苗周一（30日）出席參議院預算委員會會議時，回應其早前訪問美國的一段引發爭議的影片。外界解讀高市在參觀白宮「總統榮譽走廊」（The Presidential Walk of Fame）時嘲諷美國前總統拜登。

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高市表示，「這太不可思議了，如果外界是這樣理解的話，那太遺憾了」，強調這並非她的本意。

環球網報道，當地時間3月20日，美國白宮在社交媒體上發布了高市早苗訪美影片。畫面顯示，高市在白宮經過「總統榮譽走廊」時，對著代表拜登「自動簽字筆照片」時大笑，還用手指指向該照片。

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美國總統特朗普為了諷刺拜登，用「自動簽字筆照片」替代了拜登的照片。

3月30日，在野黨議員指高市當日的行徑旨在嘲諷拜登。高市則解釋這是誤解：「在歷代總統的肖像中，突然出現了一張並非肖像的照片，我當時非常震驚，就在想『這是個什麼情況』？」她還強調說，「我對有貢獻於強化日美同盟的歷任美國總統都抱有敬意」，否認自己有任何貶低拜登的意圖。
 

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