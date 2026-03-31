證券經紀開戰前試圖投資國防基金 美防長捲內幕交易疑雲

英國《金融時報》報道，美國國防部長赫格塞思（ Pete Hegseth ）的證券經紀，曾在美國對伊朗發動攻擊的前數周，試圖向貝萊德的國防工業ETF投資數百萬美元，這筆交易最終因為平台限制而未能達成，但此舉已引發市場對華盛頓高層內幕交易和潛在利益衝突的強烈關注。不過，五角大樓已否認有關報道。

報道引述3名知情人士透露，赫格塞思在跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）的證券經紀，今年2月主動聯繫資產管理公司貝萊德集團（BlackRock），洽詢投資貝萊德去年推出的「國防工業主動型ETF」（Defense Industrials Active ETF），金額高達數百萬美元，時間點就在美以對德黑蘭展開軍事行動前不久。

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赫格塞思（右一）被視為是這場戰爭的主要推手，也是特朗普政府中最積極主張對伊朗動武的官員之一。美聯社

特朗普日前表示，赫格塞思是其國安團隊中最早主張開戰的內閣成員。路透社

赫格塞思在摩根士丹利的證券經紀試圖洽購國防基金股。路透社

引發潛在利益衝突關注

知情人士指，由於赫格塞思身分特殊，此舉在貝萊德集團內部引發關注。貝萊德與摩根士丹利均拒絕對此置評。

赫格塞思被視為是這場戰爭的主要推手，也是特朗普政府中最積極主張對伊朗動武的官員之一。特朗普日前表示，赫格塞思是其國安團隊中最早主張開戰的內閣成員。

根據貝萊德資料，規模32億美元、代號為IDEF的股票型基金，主要持股包括洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）及美國國防產業數據分析外判商Palantir技術公司等。

相關申購未成功

然而，去年5月才推出的ETF當時尚未開放摩根士丹利客戶購買，因此相關申購並未成功。暫時不清楚赫格塞思的證券經紀是否改為投資其他國防相關基金。

在納斯達克（Nasdaq）上市的IDEF過去一年上升了28%，但未因中東戰爭走揚，反而在過去一個月下跌近13%。

儘管這筆未能完成的投資可能避免了短期虧損，但赫格塞思的股票經紀在美國準備發動大規模軍事行動前夕計劃重押國防類股，預料將掀起爭議。

五角大樓否認報道 要求撤文

針對有關報道，五角大樓首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）在X平台駁斥《金融時報》的報道，稱這「完全是編造的」，並要求《金融時報》撤回該文。

帕尼爾表示，赫格塞思及其任何代表均未就此類投資與貝萊德接洽，「這又是毫無根據的誹謗，試圖誤導大眾」。

