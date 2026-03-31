伊朗局勢 | 美第82空降師數千兵力抵中東 或試圖奪取伊朗哈爾克島

美國總統特朗普評估對伊朗的下一步行動之際，路透社引述2名美國官員報道，美國陸軍精銳第82空降師（82nd Airborne Division）的數千名官兵，已陸續抵達中東。這2名官員以不具名方式發言，並未具體說明這批傘兵部署位置。據報這些官兵可用於伊朗戰爭中的多個目的，包括試圖奪取伊朗90%石油出口樞紐哈爾克島。

這批傘兵來自北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），美國先前增派數千名海軍、陸戰隊和特種作戰部隊人員赴中東地區。約2500名陸戰隊員已於上周末抵達中東。

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報道指出，這次派遣的陸軍兵力包括第82空降師指揮部成員、部分後勤與其他支援人員，以及1個旅級戰鬥部隊。

奪島風險高 位處伊朗攻擊範圍

其中1名消息人士指出，目前尚未決定派美軍入侵伊朗，但這波增兵將強化美軍未來可能在中東行動的能力。

據報這些士兵可用於伊朗戰爭中的多種用途，包括試圖奪取哈爾克島，該島是伊朗90%石油出口的樞紐。特朗普政府內部之前曾傳出討論奪取該島的行動，但此舉風險極高，因為該島位於伊朗的導彈和無人機攻擊範圍內。

報道指，特朗普政府此前討論過出動地面部隊侵入伊朗境內，來奪取高濃縮鈾，但此選項可能意味著美軍必須深入伊朗境內更長時間，試圖挖出深埋地下的物質。

傳特朗普政府內部曾商奪高濃縮鈾

特朗普政府的內部討論也包括可能派遣美軍入侵伊朗境內，以確保油輪安全通過霍爾木茲海峽。雖然這項任務主要將透過海空軍完成，但也可能意味著將美軍部署至伊朗海岸線。

特朗普周一表示，美國正與一個「更講理的政權」進行談判，以期結束在伊朗的戰事，但他再次警告德黑蘭開放霍爾木茲海峽，否則其油井與發電廠將面臨美軍攻擊的風險。

報道說，鑑於美國民眾對伊朗軍事行動支持度偏低，以及特朗普曾在競選前承諾避免美國捲入新的中東衝突，任何動用美國地面部隊的行動，即使是有限的任務，都可能為特朗普帶來重大政治風險。