伊朗戰爭開銷 | 白宮：特朗普有意籲阿拉伯國家埋單

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第5周，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周一表示，總統特朗普有意呼籲阿拉伯國家承擔美國對伊朗軍事行動的費用，並稱這是特朗普自己的一個想法。

萊維特在新聞簡報會上被問及對伊朗戰爭由誰埋單時，並提到1990至1991年波斯灣戰爭期間，科威特、沙特阿拉伯與阿聯酋曾負擔大部分費用，萊維特表明，特朗普正考慮敦促阿拉伯領袖提供支援。

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白宮新聞秘書萊維特指特朗普正考慮敦促阿拉伯領袖支援攻伊軍費。新華社

伊朗戰爭已踏入第5周，期間伊朗多次襲擊杜拜。美聯社

阿聯酋等波斯灣國家多次遭伊朗襲擊。美聯社

曾分擔波斯灣戰爭大部分費用

萊維特強調，她不會搶先替特朗普表態，但這確實是特朗普的構想之一。

她說：「我認為這是總統相當有興趣號召他們去做的事。我知道這是他的構想之一，我認為大家很快會聽到他對此有更多表態。」

對伊軍事行動料日花10至20億美元

據多家專業機構估算，美軍對伊軍事行動每日耗資在10億至20億美元（78億至156億港元）之間。外媒引述消息報道，美國官員透露與伊朗戰爭的首6天支出已超過113億美元（883億港元）。

萊維特指出，美國對伊朗的軍事行動正「按計劃進行」，美方仍維持軍事行動將持續「4到6周」的說法。

她稱，目前伊朗已同意20艘油輪通過霍爾木茲海峽，「我們預計接下來幾天將宣布再增加20艘油輪」，並稱「這是美伊之間正在進行直接和間接談判的結果」。

白宮促伊朗盡快與美達協議

萊維特敦促伊朗盡快同美國達成協議，稱特朗普已設定4月6日作為伊朗同美國達成協議的最後期限，「這一時間只剩幾天了，讓我們拭目以待」。

特朗普3月26日在其社交平台Truth Social發文，宣布將對伊朗能源設施的「摧毀」行動推遲10天，期限延至美國東部時間4月6日晚上8時。

