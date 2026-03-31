中東戰爭 | 杜拜港科威特油輪遭伊朗襲擊起火 原定開往中國青島 傳波灣盟國籲特朗普「繼續打」

科威特油輪「薩爾米號」（Al-Salmi）在阿聯酋杜拜港遭到伊朗無人機襲擊後起火，暫時沒有收到傷亡報告。油輪當時為滿載狀態，襲擊導致船體受損，甲板上出現火勢。根據vesselfinder網站資料，這艘油輪原定開往中國青島，預計將於4月 20日抵達。

事發於當地時間周一午夜，科威特新聞社引述國營的科威特石油公司表示，這艘科威特大型原油運輸船在阿聯杜拜港錨區，遭到伊朗直接且具敵意的攻擊。

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遇襲的科威特油輪「薩爾米號」。X@OSINTWarfare

杜拜港曾遭伊朗襲擊，冒出大量黑煙。美聯社

杜拜曾多次受到伊朗襲擊。美聯社

傳波斯灣盟國籲特朗普繼續打伊朗。路透社

船體受損 24名船員安全

杜拜媒體辦公室指出，杜拜正在處理阿聯酋水域發生的無人機襲擊及科威特油輪起火事件，24名船員皆未受傷，海上消防團隊正努力控制火勢。

油公司警告，事件可能導致原油外洩至周遭海面。

此外，科威特軍方也在社交平台X發文表示，防空部隊正在因應「敵對的導彈及無人機攻擊」。

杜拜防空攔截後墜殘駭碎片 導致4人傷

另一方面，杜拜當局周二表示，當地進行防空攔截後墜落的殘骸碎片引發火警，造成4人受傷。

杜拜媒體辦公室在X上發布，杜拜當局回應了阿爾巴達一棟廢棄房屋因防空攔截後的墜落碎片引發的火警，並補充說，該房屋附近有4人受輕傷。

較早前，美聯社引述美國與波斯灣國家官員報道，以沙特阿拉伯與阿聯酋為首的美國波斯灣盟友，正呼籲美國總統特朗普繼續對伊朗發動攻勢，直到伊朗被徹底擊敗。

沙特阿聯酋為首波灣盟友 游說特朗普發動地面戰

相關官員透露，沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特和巴林的官員在私下談話中表示，他們不希望軍事行動結束，除非伊朗領導高層發生重大變化，或是伊朗行為發生劇烈轉變，而美國領導、已持續逾1個月的轟炸行動並沒有充分削弱德黑蘭當局。

一名波斯灣國家外交官表示，阿聯酋目前或許已經變成波斯灣盟國中最強硬的國家，目前正極力敦促特朗普下令發動地面攻勢，而科威特和巴林也支持這個選項。至於阿曼和卡塔爾，則是傾向以外交途徑解國問題。

外交官指出，沙特向美國提到，現在結束戰爭不會達成「好協議」，同時也無法保障波斯灣國家的安全。