阿耳忒彌斯2號｜NASA宣布4月1日升空 發射系統準備就緒

美國太空總署（NASA）決定4月1日讓「阿耳忒彌斯2號」（Artemis 2）升空，目前該火箭目前矗立於佛甘迺迪太空中心的發射台，並已完成發射前各項測試工作。



「阿耳忒彌斯2號」原本定於3月6日發射，因技術問題叫停。這次任務是美國時隔逾50年再次送人類上太空執行繞月任務。

該火箭的的發射窗口為美國東部時間周三下午6時24分（本港周四上午7時24分）開啟，持續兩小時。若因故延遲或取消，至4月6日之前仍有多個備用發射時段。儘管如此，NASA官員對於該任務能按時透過巨型「太空發射系統」（SLS）火箭升空表達高度信心。

下周一前有多次機會發射

NASA於3月20日將發射系統運抵發射台前，便已完成飛行準備審查（Flight Readiness Review），之後未發現任何需額外處理的風險或技術問題，因此正式核准阿耳忒彌斯2號進入發射程序。

NASA探索系統開發任務理事會代理副局長格雷茲於3月29日的任務狀態更新記者會中表示：「自那時以來，我們所有操作都相當順利。飛行系統、地面系統、發射與運行團隊，以及休士頓的飛行控制團隊均已就緒。機組人員昨日抵達，他們也已做好充分準備。」

目前影響4月1日發射的最大不確定因素仍是天氣。由於低層對流層可能出現積雲，當天天氣不利的機率約為20%。

4名太空人 8字形繞月

阿耳忒彌斯2號將是NASA「阿耳忒彌斯計畫」的首次載人任務，該計畫旨在最終重返月球表面並建立長期基地。美國太空人懷斯曼（Reid Wiseman）、格洛弗 （Victor Glover）和科赫 （Christina Koch），以及加拿大太空人漢森 （Jeremy Hansen），將搭乘「獵戶座」太空船（Orion），進行為期約10天的繞月飛行。

值得注意的是，本次任務並不會進入傳統的繞月軌道，而是利用月球背面的重力進行「自由返回軌道」（free-return trajectory）飛行，呈現類似8字形的軌跡，最終直接返回地球。這也是獵戶座太空船的首次載人飛行。

阿耳忒彌斯計畫的首個任務「阿耳忒彌斯1號」已於2022年11月成功發射，當時一艘無人獵戶座太空船進入月球軌道並運行約一個月，完成多項測試。