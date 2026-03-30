伊朗局勢｜西班牙對美國關閉領空 迫參與伊朗戰爭飛機改道

西班牙國防部長羅夫萊斯（Margarita Robles）周一表示，已對美國關閉領空，禁止執行針對伊朗任務的飛機通過，並拒絕華盛頓使用其軍事基地。羅夫萊斯說：「這些基地未獲授權，當然，任何與伊朗戰爭相關的行動也未獲授權使用西班牙領空。」

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伊朗將西班牙首相反戰言論貼上導彈。 Tasnim News Agency

據西班牙《國家報》報道，當局拒絕合作，迫使美國轟炸機改變飛往中東的航線和後勤保障，從而讓美國的軍事行動「複雜化」。該報指出，飛機只有在緊急情況下才被允許過境或降落。

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在西班牙的反美以軍事行動示威中，有人舉起西班牙總理桑切斯的肖像。 美聯社

美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲，衝突至今尚未平息。西班牙首相桑切斯是公開反對開戰的西方領導人中最具影響力的一位。他的立場激怒了美國，美國總統特朗普威脅要切斷與西班牙的貿易關係。

此前特朗普施壓北約國防開支提高到成員國GDP的5%，西班牙拒絕此要求，已激怒了特朗普。