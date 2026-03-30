白嫖外賣｜ 21碗炸醬麵吃清光再退款 南韓料理店老闆發文痛罵「乞丐橫行」

南韓一名中華料理店老闆近日在社交平台發文，痛斥外賣平台乞丐橫行，有顧客用Coupang Eats點了21碗炸醬麵，吃清光再聲稱有異物完成退款。老闆質疑根本是顧客自己放進食物裏，少南韓網友看了也相當憤怒。

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南韓有人外賣21碗炸醬麵吃清光再退款，顧客聲稱麵裏有繃帶。 bobaedream

據韓媒YTN報道，這名老闆表示，22日午飯時間，有顧客透過Coupang Eats點了21碗炸醬麵、糖醋肉和白飯。平台隨後打電話到店裡，指顧客反映炸醬麵裏發現繃帶。

中華料理店老闆發現袋裏還有其他繃帶，懷疑是顧客自己的東西。 bobaedream

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該老闆有兩間店，當時本人在另一店裏，因此由店員接聽，被迫21碗麵全數退款，只收了其他餐點的費用。後來他得知此事認為有古怪，自費要求平台取回「證據」給他查看，沒想到只拿到吃得乾乾淨淨的餐碗。

老闆還要自費讓平台取回「證據」。 bobaedream

老闆指出，所謂在麵裏發現的那款繃帶，店內沒有使用，而且回收的袋子內還有同款繃帶，讓人懷疑「異物」根本是顧客自己的物品。老闆提出證據嘗試向平台反索償，但平台指出當時由於店家同意退款，已無法追溯。

顧客投訴有異物卻吃光21碗炸醬麵涉嫌白嫖。 bobaedream

老闆痛罵外賣平台在明確知道是惡意退款，不經任何審查就將責任卸給店家，是造成外賣餐點「乞丐橫行」的原因之一。許多南韓網友紛紛留言撐老闆，指責這種顧客是「混蛋」、「該死的乞丐」、「應該下地獄」。