電子紙應用｜ 沃爾瑪全門市換數碼價錢牌 美議員憂「動態定價」急推法案禁用

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）正掀起一場自條碼問世以來最大的貨架革命，計劃在今年底前於全美所有門市導入數碼貨架標籤（DSL）。此舉雖號稱能提升效率，卻也點燃了國會山莊與消費者對於「動態定價」（surge pricing）的深層恐懼，憂心商家將能隨意、即時調整價格。

數碼貨架標簽系統利用電子紙（E-paper）來顯示產品價格和信息，可在中央服務器的控制下自動更新或更改顯示內容，取代傳統的紙質標籤，可節省紙張和印刷成本。

店員認為電子貨架標籤提供便利，省下75%時間專心服務顧客。 Walmart

沃爾瑪與另一雜貨巨頭克羅格（Kroger）聲稱，這項技術能大幅提升營運效率。俄亥俄州一間沃爾瑪的員工貝利（Amanda Bailey）說，數位標籤讓她標示價格的時間減少了75%，能更專注服務顧客。零售顧問本尼迪克特（Scott Benedict）也指出，數位標籤能確保線上與線下價格一致，易腐商品也可快速調降價格，從而減少食物浪費。

然而，消費者對此抱持懷疑。在通脹壓力下，消費者對價格極度敏感，每一分錢的變動都會被注意到，這使得零售商與顧客之間的信任變得異常脆弱。

各界擔心電子貨架標籤變成為「隨時加價」提供便利。 Walmart

本尼迪克特坦言：「當零售商安裝了能在幾分鐘內改變價格的技術時，購物者當然會想知道它可能被如何利用。」

同時提升「加價」效率？

這項技術革新迅速引來立法者的強烈反彈。來自新墨西哥州（New Mexico）的民主黨參議員盧漢（Ben Ray Luján）直指數位標籤是「動態定價的門戶」，並提出《停止雜貨店價格欺詐法案》，旨在禁止任何面積超過1萬平方英尺的雜貨店使用DSL。此法案若通過，幾乎所有沃爾瑪門市甚至連鎖超市Trader Joe’s都將受到衝擊。

民主黨俄勒岡州眾議員霍伊爾（Val Hoyle）更在眾議院推動立法，要求在建立完善的消費者保護法規前，「徹底禁止」數位標籤。她悲觀地認為，企業利用該技術對消費者漲價只是時間問題，「只待董事會裡的億萬富翁實施這個想法。」

經濟學家與部分行業專家認為，動態定價的擴展已是趨勢。惠蒂爾學院（Whittier College）經濟學教授懷特（Roger White）直言，企業投入巨資安裝該系統，若不期望藉此增加利潤，將是「企業的瀆職行為」。