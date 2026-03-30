女子食雪糕誤吞生鏽釘 神經受損兼不孕獲賠1.1億港元

美國佛州一名女子在當地連鎖雪糕店購物時，意外吃到受污染雪糕，誤吞生鏽釘子與碎片，結果異物卡在體內要做手術緊急取出，後來還出現永久性的身體損害和神經損傷。法院近來裁定她獲賠1400萬美元（近1.1億港元）。

女事主巴克利（Brandy Buckley）2018年9月11日開車到棕櫚灣市（Palm Bay），光顧當地連鎖雪糕店Bruster's Ice Cream，點了忌廉合桃口味的雪糕。

巴克利以為硬物是核桃，照X光才發現吞下釘子。 網上圖片

巴克利說，她吃了一口馬上覺得有東西卡在喉嚨，當時以為可能是雪糕裏有合桃，沒想到求診照X光發現吞了一根釘子，緊急手術後取出釘子和一些金屬碎片。

這宗恐怖食安事件導致她門靜脈血栓形成和嚴重內出血，頭、頸、四肢和神經系統遭到嚴重且永久性傷害，最終造成不孕，同時因為住院、求診和後續護理等費用也讓她背負了龐大醫療帳單，經濟陷入困難。

巴克利於2019年在布里瓦德郡（Brevard）法院向雪糕公司提告，原本只索討1.5萬美元以上，但陪審團考量到事件對她造成傷害的嚴重性，最終裁定雪糕公司要賠償1400萬美元。巴克利的委任律師對外表示，考量到事件對當事人所造成的嚴重傷害，認為陪審團做出公正的判決。