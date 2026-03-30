澳洲男子槍殺2警後逃逸 事隔7個月終被警方擊斃

澳洲男子弗里曼（Dezi Freeman）去年槍殺2名警員後逃逸，引發了澳洲「史上規模最大」的戰術警務行動。事隔7個月，維多利亞州警方表示，周一射殺了一名男子，相信就是弗里曼。

現年56歲的弗里曼，原本與妻子和2個孩子住在維多利亞州高山地區小鎮波雷蓬卡附近一處鄉村房產的巴士裏。去年8月26日，警方接報到其住所調查一宗性犯罪案件。 警方早知調查不會順利，派出10名警員前往，豈料抵達幾分鐘就有2名警員遇害。

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遇害警員瓦特（左）和湯普森。 Victoria Police

周一上午，在維多利亞州東北部一處鄉村住宅，一名男子與警方對峙數小時後被擊斃。警務處長布希（Mike Bush）表示，這名男子相信就是56歲的弗里曼。死者身份確認工作仍在進行中，預料需要24到48小時。

這名據信是弗里曼的男子從一棟建築物裏走出來，他裹著毯子，手持槍支，可能是去年8月殺害警員而搶到的警槍。

弗里曼真名叫菲爾比（Desmond Filby），自稱是「主權公民」，憎恨權威和法律。他稱警察為「恐怖暴徒」，2021年曾試圖控時任維多利亞州州長安德魯斯叛國罪而登上新聞頭條，該案最終被駁回。

自稱「主權公民」痛恨警察

去年8月，警方前往弗里曼家中調查時已預測不會順利，派出10名警員前往，豈料抵達幾分鐘就有2名警員和一名旁觀者遇害。

弗里曼擁有豐富的野外生存技能，犯案後逃入 茂密的灌木叢消聲匿迹。警方封鎖了該地區，懸賞100萬澳元，一度在遍布洞穴和礦井的陡峭岩石地帶尋人。

布希說：「我們的最終目標是逮捕此人，他有機會和平投降，但他沒有。」接下來警方將集中調查任何可能他逃亡期間曾經給予幫助的人。布希說：「如果沒有人協助，他很難到達那裡。如果有人參與其中，他們必將受到追究。」