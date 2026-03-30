海湖莊園 | 民用機闖特朗普海湖莊園空域 F-16戰機緊急升空攔截

美國北美防空司令部（NORAD）指，一架民用飛機周日（29日）下午闖入總統特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）附近上空，F-16戰機隨即緊急升空攔截，發射照明彈，並護送民航機離開。

適值特朗普正在度周末

這架民用飛機於下午1時15分闖入海湖莊園附近空域，違反臨時飛行限制。今次事件適值特朗普在海湖莊園度周末，當地在附近實施臨時飛行限制。

一架F-16戰機緊急升空，攔截闖入海湖莊園空域的民用機。美聯社

特朗普周日晚由海湖莊園返回白宮。法新社

北美防空司令部表示：「在攔截過程中，軍機射出照明彈，目的是為吸引民用飛機的注意，或為與飛機機師溝通；照明彈可被民眾看到，對地面人員並無危險。」

戰機發射照明彈示警

自特朗普去年重返白宮以來，北美防空司令部已通報多宗類似事件，已數十次緊急出動戰機攔截飛機，全部都已順利解決，並未有通報說具有威脅。

北美防空司令部通常利用雷達、衛星和戰鬥機網路來識別和應對潛在威脅。