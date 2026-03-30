Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美部署中東兵力增至逾5萬 數百特種部隊加入 或參與奪島

即時國際
更新時間：13:44 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:44 2026-03-30 HKT

美國、以色列對伊朗的戰爭逾1個月，近日美國大規模向中東集結更多軍艦及兵力，除了原駐紮日本沖繩、搭載3500名水兵和海軍陸戰隊員的兩棲突襲艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已抵達中東，2名美國軍方官員周日（29日）透露，數百名美軍特種作戰部隊也抵達當地，與數千名海軍陸戰隊員與陸軍空降兵會合。這項部署旨在為美國總統特朗普提供更多軍事選項，而中東的美軍兵力已逾5萬人。

《紐約時報》引述美軍官員報道，這些包括陸軍遊騎兵與海軍海豹部隊的突擊隊員，尚未被分配具體任務。但作為專門地面作戰部隊，他們可能被部署於協助保護目前已被伊朗實質封鎖的霍爾木茲海峽，或參與奪取伊朗波斯灣北部石油樞紐哈爾克島的行動，也可能參與針對伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施高濃縮鈾的任務。

相關新聞：
伊朗局勢︱美國陸戰隊抵中東規劃「數周」地面戰 伊軍：波斯灣的鯊魚正等待他們

美軍特種部隊或參與奪取伊朗波斯灣北部石油樞紐哈爾克島的行動。美國國防部
美軍特種部隊或參與奪取伊朗波斯灣北部石油樞紐哈爾克島的行動。美國國防部
中東的美軍兵力已逾5萬人，包括多艘軍艦。路透社
中東的美軍兵力已逾5萬人，包括多艘軍艦。路透社
「的黎波里號」已抵達中東部署。路透社
「的黎波里號」已抵達中東部署。路透社

部署兵力較平常多出1萬人

目前在中東的美軍已超過5萬人，比平時多出約1萬人。通常美國在中東各地基地以及軍艦上，約有4萬部隊，包括在沙特阿拉伯、巴林、伊拉克、敘利亞、約旦、卡塔爾、阿聯酋和科威特等地。

美國官員表示，特朗普正評估如何重新打開霍爾木茲海峽航道。這條狹窄水道通常承載全球約20%的石油和液化天然氣運輸。但由於伊朗為報復美國與以色列發動的戰爭而進行攻擊，目前海峽大致處於封鎖狀態。

軍事專家：佔領或控制伊朗幾乎不可能

軍事專家指出，即使美方有5萬士兵，其中很多在海上，對於任何大型地面作戰而言仍然規模太小。以色列2023年10月對加沙作戰時動用了30多萬士兵；2003年美國入侵伊拉克時，聯軍兵力接近25萬人。伊朗的國土面積接近美國本土3分之1，人口約9300萬人，想用5萬兵力佔領或控制這樣的國家幾乎不可能。

有美國官員向《華盛頓郵報》表示，在伊朗的地面行動可能僅限於由特種作戰部隊和步兵部隊進行的突襲行動，目前還不清楚特朗普是否會批准五角大樓提出的任何計畫。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台特別天氣提示：第二波強雷雨區東移未來一兩小時影響本港 局部地區雨勢較大
社會
4小時前
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
02:15
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
5小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
23小時前
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
6小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
5小時前
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
50分鐘前
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
投資理財
8小時前
02:15
謝小華出掌政制及內地事務局 李家超：重中之重編制首份《香港五年規劃》 一特質「比任何人優勝」
政情
3小時前