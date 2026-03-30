伊朗局勢 | 美部署中東兵力增至逾5萬 數百特種部隊加入 或參與奪島

美國、以色列對伊朗的戰爭逾1個月，近日美國大規模向中東集結更多軍艦及兵力，除了原駐紮日本沖繩、搭載3500名水兵和海軍陸戰隊員的兩棲突襲艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已抵達中東，2名美國軍方官員周日（29日）透露，數百名美軍特種作戰部隊也抵達當地，與數千名海軍陸戰隊員與陸軍空降兵會合。這項部署旨在為美國總統特朗普提供更多軍事選項，而中東的美軍兵力已逾5萬人。

《紐約時報》引述美軍官員報道，這些包括陸軍遊騎兵與海軍海豹部隊的突擊隊員，尚未被分配具體任務。但作為專門地面作戰部隊，他們可能被部署於協助保護目前已被伊朗實質封鎖的霍爾木茲海峽，或參與奪取伊朗波斯灣北部石油樞紐哈爾克島的行動，也可能參與針對伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施高濃縮鈾的任務。

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美軍特種部隊或參與奪取伊朗波斯灣北部石油樞紐哈爾克島的行動。美國國防部

中東的美軍兵力已逾5萬人，包括多艘軍艦。路透社

「的黎波里號」已抵達中東部署。路透社

部署兵力較平常多出1萬人

目前在中東的美軍已超過5萬人，比平時多出約1萬人。通常美國在中東各地基地以及軍艦上，約有4萬部隊，包括在沙特阿拉伯、巴林、伊拉克、敘利亞、約旦、卡塔爾、阿聯酋和科威特等地。

美國官員表示，特朗普正評估如何重新打開霍爾木茲海峽航道。這條狹窄水道通常承載全球約20%的石油和液化天然氣運輸。但由於伊朗為報復美國與以色列發動的戰爭而進行攻擊，目前海峽大致處於封鎖狀態。

軍事專家：佔領或控制伊朗幾乎不可能

軍事專家指出，即使美方有5萬士兵，其中很多在海上，對於任何大型地面作戰而言仍然規模太小。以色列2023年10月對加沙作戰時動用了30多萬士兵；2003年美國入侵伊拉克時，聯軍兵力接近25萬人。伊朗的國土面積接近美國本土3分之1，人口約9300萬人，想用5萬兵力佔領或控制這樣的國家幾乎不可能。

有美國官員向《華盛頓郵報》表示，在伊朗的地面行動可能僅限於由特種作戰部隊和步兵部隊進行的突襲行動，目前還不清楚特朗普是否會批准五角大樓提出的任何計畫。