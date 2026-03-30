伊朗局勢 | 特朗普：伊朗已政權更迭 允15點停戰方案「大部分內容」 將再放行20油輪

美國總統特朗普周日（29日）稱，美方先前透過巴基斯坦提出的停火15點計畫，伊朗已同意「大部分內容」，並且美方還會提出其他要求。他又表示，伊朗上周允許10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過霍爾木茲海峽，現時額外再送上「大禮」，自周一起再放行20艘油輪通過霍爾木茲海峽。特朗普又坦言，言他想「奪取伊朗石油」，並且可能佔領伊朗石油出口樞紐哈爾克島，還稱伊朗已經「政權更迭」。

特朗普在總統專機「空軍一號」上對媒體說：「他們同意了大部分條款。他們有什麼理由不同意呢？」他接著說：「他們在方案上和我們有共識。我們要求了15項內容，基本上，大致方向上已取得共識，接下來我們還會再提出另外幾項要求。」

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特朗普指伊朗普將放行20油輪。法新社

特朗普表明美伊會談順利。美聯社

特朗普指，伊朗上周允許10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過霍爾木茲海峽，目前已增至20艘。路透社

指美伊會談取得許多重要共識

這項15點計畫內容據報包括：伊朗承諾不擁有核武、移交其高度濃縮鈾、限制伊朗防衛能力、終止區域代理人組織活動，承認以色列政權，以及重新開放霍爾木茲海峽。

他又稱，上周提到伊朗送給美國的「大禮」，就是「10艘大型油輪的石油」，「而今天（周日）他們又給了我們另一份大禮，他們送來20船石油，明天（周一）將開始運送」。

特朗普說，伊朗放行油輪是為了證明自身想要和談，「我們正在進行非常好的會談，不論是直接還是間接，我認為我們已經取得許多重要的共識」。

目前不清楚這20艘油輪的目的地及船東身分。中國與印度為伊朗石油的主要買家，這些油輪也可能屬於波斯灣國家。

坦言想奪取伊朗石油

特朗普又接受《金融時報》訪問說，他想要「奪取」伊朗的石油，不排除佔領伊朗石油出口的樞紐哈爾克島。

他表示，他希望像「在委內瑞拉那樣」，從伊朗「奪取石油」。

特朗普也在訪談中宣稱，伊朗最高領袖哈梅內伊及多名高官在戰爭中喪命後，伊朗已經「政權更迭」，「我們打交道的是完全不同的一批人，（他們）非常專業」。

伊朗否認與美談判 斥假新聞

儘管特朗普釋出樂觀訊息，但伊朗方的立場顯然極為強硬。據報伊朗已透過中間人巴基斯坦正式公開回絕美方提出的15項停火條件。作為反擊，伊朗也反向提出5項反制條件，其中最核心的要求即是維持對霍爾木茲海峽的主權，不容許美方干涉這條全球航運命脈。

伊朗國會議長卡利巴夫3月23日亦曾在社交媒體發文，否認與美國進行任何談判。卡利巴夫稱，散佈「虛假新聞的目的是操縱金融和石油市場，以此讓美國和以色列擺脫其深陷的泥潭」。