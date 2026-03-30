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強制過重旅客額外買機位 坐飛機加收「肥胖稅」 西南航空政策惹爭議

即時國際
更新時間：12:07 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:07 2026-03-30 HKT

美國西南航空公司最近宣布一項新的政策，針對體重超出標準的旅客，要求他們必須額外購買機位。某些旅客因此要支付將近1000美元（近7800港元）的額外費用，這筆費用被一些人戲稱為「肥胖稅」。

有人被加收1000美元

有旅客表達對於這項政策模糊不清的擔憂，並且感到憤怒，他們認為機場的地勤人員僅僅依靠目測，來判斷乘客是否需要額外付費，涉及歧視。

西南航空新政策被譏搭飛機加收「肥胖稅」。維基網站
西南航空新政策被譏搭飛機加收「肥胖稅」。維基網站
西南航空被指加收「肥胖稅」，引起爭議。Mostafa Mostafa /FB
西南航空被指加收「肥胖稅」，引起爭議。Mostafa Mostafa /FB
西南航空自今年1月27日起強制過重旅客額外買機位。Cultural Creatives/FB
西南航空自今年1月27日起強制過重旅客額外買機位。Cultural Creatives/FB

西南航空公司自今年1月27日起修改相關規定。新的規定要求無法在扶手之間坐下的乘客，必須提前購買額外的座位，否則可能會在機場被收取額外費用，並且取消實施超過30年的彈性措施。

未能在扶手之間坐下 要額外付費

過去，西南航空允許體重超標的旅客在上飛機前提出免費額外座位的要求，或者對於那些預先購買了2個座位的乘客，航空公司會退還其中一個座位的費用。

但西南航空在一份關於政策變更的聲明中表示：「為了確保座位空間，我們正在通知之前使用過額外座位政策的乘客，他們應該在預訂時購買額外座位。」

起飛時至少有一個空位 才可退款

根據新規定，只有當航班起飛時至少還有一個空位時，才能保證第2個座位的退款，而沒有提前預訂的乘客可能會被強制當場購買另一張機票，這取決於地勤人員的判斷。

西南航空新政策規定：「佔用相鄰座位的乘客必須購買所需數量的座位。扶手被視為座位之間的明確界限。」

有乘客在社交媒體上表示，他們在登機口被區別對待，並被施壓要求付額外費用，即使他們以前從未需要超過一個座位。 

目測決定是否額外付費 被斥歧視

網紅米勒（Samyra Miller）毫不留情地將這項政策稱為「肥胖稅」。她說：「這是歧視，取決於當天值班人員的主觀意願和對肥胖者的歧視。」

有批評者憤怒地表示：「聽起來西南航空為了賺更多錢，正在對顧客進行歧視和定性。」

另一名網民補充道：「這似乎很主觀，你的身材大小取決於誰在看你。」

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