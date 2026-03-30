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伊朗局勢︱中東佔全球鋁供應量9%　阿聯酋和巴林鋁廠遭襲擊

即時國際
更新時間：10:04 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:04 2026-03-30 HKT

中東最大的鋁業製造商阿聯酋全球鋁業（EGA）表示，他們位於阿聯酋一處重要生產基地在伊朗導彈與無人機攻擊中遭受「重大損害」。

阿聯酋全球鋁業在聲明中稱，位於阿布扎比哈里發經濟區的設施遭到攻擊，造成多名員工受傷。鋁價在這輪伊朗戰事爆發前已呈上漲趨勢，隨着交易商和買家聚焦於市場可能趨緊及全球庫存縮減的預期，價格恐進一步攀升。中東地區約佔全球鋁供應量9%，大部分目前受困於霍爾木茲海峽內。

此外，巴林鋁業公司的設施於周末期間亦遭受伊朗攻擊，2名員工受輕傷。伊朗伊斯蘭革命衛隊昨日發表聲明說，革命衛隊使用導彈和無人機「有效」打擊了阿聯酋和巴林境內與美國有關的鋁廠。

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