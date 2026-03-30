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中東局勢︱胡塞武裝參戰 紅海「淚之門」曼德海峽危機四伏︱分析

即時國際
更新時間：09:59 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:59 2026-03-30 HKT

伊朗對全球能源咽喉要道霍爾木茲海峽已實質封閉達一個月，而也門叛軍「胡塞武裝」上周六介入戰爭，可能會威脅到另一重要航道曼德海峽，使該區域的石油出口及航運面臨更高風險。全球約12%的海運貿易石油都要經過曼德海峽。這個意為「淚之門」的海峽，現正危機四伏。

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12%海運貿易石油經此峽

曼德海峽位於也門西南部，連接紅海和亞丁灣，是溝通大西洋、地中海和印度洋的「咽喉」，被稱為連接歐亞非三大洲的「水上走廊」。美國能源資訊署的資料顯示，全球大約12%的海運貿易石油都要經過此處。曼德海峽在阿拉伯語中意為「淚之門」，有說法是因為海峽航道複雜，礁石密布，風高浪大，常發生沉船，旅人時常潸然淚下。

胡塞武裝軍力輻射曼峽

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伊朗支持的胡塞武裝近日釋放訊號，考慮在曼德海峽展開軍事襲擊或封鎖行動。以色列2023年10月攻打加沙地帶後，胡塞武裝開始打擊紅海商船，在去年11月宣布暫停攻擊前，已有超過100艘船隻遇襲。其攻擊逼使數以百計船隻繞道南非好望角，這不僅拖延了航程時間，也增添航運成本。

胡塞武裝被視為伊朗手中「極具威懾力的王牌」，它介入戰事意味着伊朗向美以進一步「攤牌」。

分析人士認為，胡塞武裝軍力輻射的曼德海峽，是霍爾木茲海峽航運受阻後，沙特阿拉伯原油出口的替代通道。

沙特將石油出口改至延布港

沙特已開始將石油出口改道至西部海岸延布港，紅海的油輪運輸量因此激增。如果胡塞武裝襲擊曼德海峽船隻或延布港的油氣設施，有分析人士認為，國際油價可能會從目前每桶大約113美元，飆升來到每桶近200美元。

也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞上周六晚稱，該組織使用巡航導彈和無人機對以色列南部的重要目標發動第二輪襲擊。

他表示，胡塞武裝的軍事行動「將在未來幾天繼續進行」，直到美國和以色列「停止侵略」。

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