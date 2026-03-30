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伊朗兩大學被炸 革命衛隊威脅襲中東美校區

即時國際
更新時間：09:32 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:32 2026-03-30 HKT

伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，由於美國與以色列空襲炸毀了兩間伊朗大學，他們將鎖定美國位在中東地區的大學校區作為報復目標。

伊朗媒體周六引述伊斯蘭革命衛隊的聲明還說：「若果美國政府希望其在中東地區的大學校區免遭報復，就必須於德黑蘭時間3月30日周一正午12時前（香港時間下午4時30分）發布官方聲明，譴責轟炸伊朗大學的行為。」

建議遠離校區至少1公里

聲明並表示，「建議中東區域各美國大學校區所有教職員與學生，以及周遭地區的居民」遠離校區至少1公里。

許多美國的大學在波斯灣地區設有分校，例如阿聯酋阿布扎比有紐約大學分校；卡塔爾教育城有多間美大學進駐，包括德州農工大學、喬治城大學、卡內基美隆大學、西北大學、威爾康奈爾醫學院、維珍尼亞聯邦大學藝術學院設於當地分校。

據悉美以上周五晚至周六凌晨向伊朗首都德黑蘭發動的空襲，擊中該市東北部的伊朗科技大學，造成多棟建築受損。伊朗當局並指，伊斯法罕工業大學早前也因美以襲擊而遭殃。

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