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女星陷Deepfake色情風暴 德國誓立法打擊

即時國際
更新時間：09:22 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:22 2026-03-30 HKT

德國電視女星費爾南德斯（Collien Fernandes）近日指控前夫、電視演員烏爾門，製作她的AI深偽（Deepfake）色情影像並傳播，引發了全國範圍的強烈抗議。當局承諾出台新法，懲罰製作、傳播深偽色情影片的行為。

演員前夫被指控犯案

44歲費爾南德斯的指控引發了媒體對日益猖獗的「網絡暴力」（主要針對女性）的激烈討論。《明鏡》周刊日前率先報道費爾南德斯的案件，她表示，近來發現數以百計有關她的偽造色情影像在網上流傳，震驚萬分。

她後來開始懷疑這些影像是由人工智能（AI）生成，由她50歲的前夫、同為演員的烏爾門，通過看似是她本人的虛假社交媒體帳戶傳播。兩人於2011年結婚，育有一女，2025年宣布分手。

德國當局回應公眾的強烈抗議，承諾出台新法，懲罰製作和傳播深偽色情影片的行為。司法部長胡比希上周五說，政府正制訂新法，將深偽色情定為刑事罪行，並賦予警方更大權力去搜查疑犯的設備。一份要求政府採取行動打擊針對女性網絡暴力的請願書，已獲得超過28萬個簽名。

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