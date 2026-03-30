伊朗局勢 | 神隱多時一度傳遭擊斃 伊朗最高領袖發新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

伊朗傳媒周日（29日）報道，最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）發布書面訊息，感謝伊拉克人民在對美國和以色列的戰爭中給予的支持。穆傑塔巴自從獲任命最高領袖以來不曾公開露面，僅發表過幾份書面聲明。美國總統特朗普上周曾表示，華府正與伊朗「一位高層人士」接觸，但明言此人並非最高領袖，並指沒有穆傑塔巴的消息，不知道他是否還存活。

穆傑塔巴是已故最高領袖哈梅內伊次子，但他遲未現身已引發外界對其健康狀況及下落的諸多揣測，甚至傳出他已遭擊斃的消息。國營電視台和部分伊朗官員則表示，他因為空襲受傷，正在療養。

相關新聞：

伊朗局勢 | 神隱最高領袖再發聲 稱敵人已被擊敗 軍方揚言襲敵國旅遊區

伊朗官員表示，穆傑塔巴因為空襲受傷，正在療養。路透社

穆傑塔巴（右）是已故最高領袖哈梅內伊次子。路透社

官方指因空襲受傷 正在療養

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報道，穆傑塔巴在最新聲明中就伊拉克在針對伊朗的侵略行動中抱持明確立場，以及對伊朗的支持，向伊拉克最高宗教權威及伊拉克人民表達感謝。他指的是伊斯蘭教什葉派最受尊崇人物之一、伊拉克什葉派領袖希斯塔尼大阿亞圖拉（Grand Ayatollah Ali Sistani）。

這項書面聲明是在什葉派政黨伊拉克伊斯蘭最高委員會與伊朗駐巴格達大使會晤之後發出，報道並未說明訊息傳遞方式的細節。

特朗普不肯定穆傑塔巴是否存活

較早前，穆傑塔巴以最高領袖身分發表的首份聲明，針對波斯新年諾露茲節（Nowruz）發表賀詞。

上述2份聲明皆由他人在電視上代為宣讀，內容強調對戰爭勝利的堅定信心。

國營媒體定期發布穆傑塔巴的照片，但未說明拍攝時間是否為近期。他也擁有自己的官方Telegram和X帳號。

而特朗普則指沒有穆傑塔巴的消息，不知道他是否還存活。