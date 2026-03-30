伊朗局勢︱美國陸戰隊抵中東規劃「數周」地面戰 伊軍：波斯灣的鯊魚正等待他們

美國和以色列對伊朗的戰事昨日進入第30天。美軍中央司令部周六宣布，載有約2500海軍陸戰隊員的「的黎波里號」兩棲攻擊艦已抵達中東。《華盛頓郵報》報道，五角大樓正為在伊朗開展為期「數周」的地面行動準備，可能由特種部隊和常規步兵部隊聯合發動突襲，但總統特朗普尚未拍板。伊朗武裝部隊昨日警告：「波斯灣的鯊魚正等待美國軍人。」

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美軍中央司令部在社交媒體宣布，「的黎波里號」兩棲攻擊艦已抵達覆蓋中東的中央司令部責任區。這艘「美利堅級」兩棲攻擊艦載有3500名美國水兵和海軍陸戰隊員，其中陸戰隊員有約2500人。「的黎波里號」是兩棲戒備群/第31海軍陸戰隊遠征隊的旗艦。該部隊還配備運輸機、攻擊戰鬥機及兩棲登陸和戰術裝備。原駐日本的「的黎波里號」2周前接獲指示前往中東，該船艦又稱為「大型甲板艦」，有更多空間容納F-35戰機、魚鷹式運輸機及其他飛機。兩棲攻擊艦「拳師號」搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行戰艦早前也已接獲指令，從加州駛往中東。

特朗普尚未批准行動

《華盛頓郵報》引述匿名官員報道，五角大樓正規劃對伊朗展開為期「數周」的地面行動。據稱地面行動可能包括突襲伊朗石油出口樞紐哈爾克島，以及霍爾木茲海峽沿岸據點。《華郵》引述官員說：「這不是臨時起意的計劃。」不過，特朗普尚未批准任何地面部隊行動。報道稱，任何潛在的地面行動都不會是全面入侵，可能由特種作戰部隊和常規步兵部隊聯合發起突襲。這樣的任務可能使美軍面臨來自伊朗無人機和導彈、地面火力及簡易爆炸裝置的一系列威脅。有軍事專家分析，一旦演變為地面行動，衝突烈度和傷亡程度都將升至「完全不同的層級」。

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伊朗國會議長加利巴夫則揚言，武裝部隊正「等待」美國地面部隊到來，稱將把美軍部隊燒掉，並將一舉懲罰美國的中東盟友。伊朗武裝部隊中央總部發言人警告，針對特朗普威脅對伊朗發動地面行動及佔領伊朗部分島嶼，伊朗軍方已做好應戰準備，「波斯灣的鯊魚正等待美國軍人」，特朗普的錯誤決策將導致美軍「陷入死亡泥潭」。

此外，據美國與阿拉伯官員表示，沙特阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地周五遭空襲，受損飛機中包括一架美軍E-3空中預警機。《華爾街日報》指出，該基地遭伊朗導彈與無人機攻擊造成美軍十多人受傷，並損壞地面數架美軍空中加油機。E-3「哨兵」空中預警與管制機可協助管理戰場，並從數百里外追蹤導彈與各類飛機。

巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其、埃及等國外交部長昨日則齊聚巴國首都伊斯蘭堡，共商如何結束長達一個月的中東戰爭。伊朗國會議長加利巴夫則揚言，武裝部隊正「等待」美國地面部隊到來，稱將把美軍部隊燒掉，並將一舉懲罰美國的中東盟友。