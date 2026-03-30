伊朗局勢 | 伊朗揚言攻擊區內美以軍政官員住所 警告將美地面部隊燒成灰

巴基斯坦宣布將會很快主辦美國和伊朗的會談之際，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指出，在巴基斯坦進行的會談不過是掩人耳目的幌子。他表示，伊朗部隊「正在等待美軍抵達地面，然後把他們燒成灰燼」。而伊朗最高作戰指揮機關、哈塔姆安比亞中央司令部發言人則揚言，美國和以色列軍事指揮官及政治官員的住所，將成為伊朗的合法打擊目標。

伊斯蘭共和國廣播電視台周日（29日）報道，哈塔姆安比亞中央司令部發言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaghari）威脅稱，伊朗武裝部隊將以該地區的美國和以色列指揮官和政治官員的住所為目標。

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伊朗局勢｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東 增派3500名海軍陸戰隊員及水兵

美軍「的黎波里號」抵達中東，伊朗指美正策劃地面戰。路透社

伊朗揚言攻擊區內美以軍政官員住所。路透社

巴基斯坦外長達爾（右）表示很快會主辦美伊會談。美聯社

報復美以襲平民住宅

他強調這是對美國和以色列「在伊朗各城市襲擊伊朗平民住宅」的「報復措施」。

戰爭期間，多名伊朗軍事指揮官和官員喪生，包括最高領袖哈梅內伊，他於戰爭爆發的第一天，即2月28日被殺。

與此同時，在約2500名受過兩棲登陸訓練的美國陸戰隊員抵達中東後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指出，在巴基斯坦進行的會談不過是掩人耳目的幌子。他表示，伊朗部隊「正在等待美軍抵達地面，然後把他們燒成灰燼，並且徹底懲罰他們的區域盟友」。

國會議長斥美策劃地面進攻

卡利巴夫說：「敵人公開傳遞談判與對話訊息，但同時秘密策劃地面攻擊。我們的士兵正在等待美軍抵達地面，準備燒掉他們，徹底懲罰他們的區域盟友。」

他向全國發表訊息時說：「只要美國人尋求伊朗投降，我們的回應就是永遠不會接受屈辱。」

巴基斯坦：即將主辦美伊會談

較早前，巴基斯坦宣布即將主辦美伊會談，至於會談是直接還是間接的，尚不清楚。

巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）與土耳其、埃及和沙特阿拉伯外長在巴基斯坦會晤後指出：「巴基斯坦欣見伊朗和美國都對巴基斯坦促成這場會談表達信任。巴基斯坦很榮幸能主辦並協助兩方於接下來幾天展開有意義對話。」預計這些國家的外長周一將再度會面。