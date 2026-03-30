洛杉磯「No Kings」示威爆衝突 警施放催淚彈驅散 75人被捕

反對美國總統特朗普的「No Kings」示威持續，在洛杉磯市中心示威演變成衝突，警方周日表示共有75人被捕，另有聯邦執法人員在事件中受傷。

示威者投擲物件後爆衝突

洛杉磯警察局指，被捕者包括66名成年人及8名未成年人，另有一人涉嫌持有匕首被捕。當局稱，部分示威者未按指示散去，並向聯邦人員投擲混凝土塊，至少兩名人員受傷需接受治療。

示威當日下午在市政廳對出的公園開始，原本屬全國反特朗普示威一部分，初期有數萬人參與並大致和平。然而至傍晚，有示威者在聯邦拘留中心外破壞圍欄並投擲物件，警方其後宣布進入戰術警戒狀態，並出動人員清場，期間警方使用催淚氣體驅散人群。

期間亦有人在拘留中心附近塗鴉，包括針對移民及海關執法局（ICE）的威脅字句。聯邦檢察官警告，襲擊執法人員屬重罪，涉案人士將被追究。

市長呼籲示威者保持和平

洛杉磯市長巴斯早前呼籲示威者保持和平，強調和平示威屬憲法權利。警方其後於晚上解除戰術警戒。

「No Kings」示威為反特朗普運動之一，第三輪集會周末舉行，主辦方聲稱全國及海外多地共有數百萬人參與，規模或為歷來最大。行動遍及主要城市如華盛頓、紐約及洛杉磯，並延伸至倫敦、巴黎等地。

示威主要針對特朗普政府多項政策，包括對伊朗戰事、加強移民執法，以及生活成本上升等議題。