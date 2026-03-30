伊朗局勢｜內塔尼亞胡下令擴大黎南緩衝區 以軍加強北部邊境部署

以色列總理內塔尼亞胡周日表示，已指示軍方進一步擴大在黎巴嫩南部的「安全緩衝區」，以應對真主黨持續發射火箭及反坦克導彈。

「緩衝區」擴展至利塔尼河一帶

內塔尼亞胡在以軍北方司令部發表視像聲明稱，此舉旨在加強以色列北部邊境的安全部署，並將威脅推離邊境。他表示，以色列決心「從根本上改變北部局勢」。其辦公室未有提供更多細節，相關決定亦尚未提交安全內閣討論。

以色列上周表示，計劃將「緩衝區」擴展至利塔尼河一帶，但未有說明此次行動是否涉及進一步佔領地區。國防部長卡茨早前指，以軍將控制通往該河的橋樑及相關安全區。

內塔尼亞胡已指示軍方進一步擴大在黎巴嫩南部的「安全緩衝區」，以應對真主黨持續發射火箭及反坦克導彈。路透社

內塔尼亞胡已指示軍方進一步擴大在黎巴嫩南部的「安全緩衝區」，以應對真主黨持續發射火箭及反坦克導彈。路透社

內塔尼亞胡指出，以色列正進行多戰線軍事行動，針對伊朗及其地區盟友，包括真主黨及加沙的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。他稱，以軍已削弱真主黨的導彈能力，但對方仍具備發射火箭的能力。

在美國與以色列於2月底對伊朗發動空襲後，伊朗展開報復行動，並攻擊以色列及美軍在中東的目標。作為伊朗主要盟友，真主黨自3月2日起向以色列北部發射火箭，以軍則對黎巴嫩南部、東部及首都貝魯特展開空襲，並進行地面行動。

消息人士向路透社表示，自新一輪衝突爆發以來，已有逾400名真主黨武裝分子死亡。黎巴嫩衛生部稱，以軍行動已造成逾1,100人死亡，包括婦女、兒童及醫護人員；以色列軍方則表示，有4名士兵在黎南戰事中陣亡。